Ибрагимович решил сбежать из МЮ ради жизни в США
Нападающий Златан Ибрагимович покинет футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» на текущей неделе. Об этом сообщает ESPN.
Нападающий Златан Ибрагимович покинет футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» на текущей неделе. Об этом сообщает ESPN.
По информации издания, шведский форвард должен согласовать условия перехода в один из клубов Главной лиги футбола (MLS). Тренер манкунианцев Жозе Моуринью разрешил Ибрагимовичу покинуть команду ради контракта с американской лигой. Главным претендентом на футболиста считается «Лос-Анджелес Гэлакси».
Последний матч в составе МЮ швед провел против «Бернли» в конце декабря 2017 года. После этого футболист не попадал даже в число запасных.
Ибрагимович стал игроком «Юнайтеда» летом 2016 года, заключив однолетний контракт. В августе 2017-го швед подписал новое соглашение с английским клубом еще на один год. В 53 матчах за манкунианцев Ибрагимович забил 29 мячей. В нынешнем сезоне футболист отличился одним голом в матче против «Бристоль Сити» в Кубке Лиги. Швед побеждал в национальных чемпионатах Нидерландов, Италии, Испании и Франции. 11 раз его признавали лучшим футболистом страны.
В «Лос-Анджелес Гэлакси» завершали профессиональную карьеру Дэвид Бекхэм, Стивен Джеррард и Робби Кин.