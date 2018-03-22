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18:16 (мск), источник: Lenta.Ru

Ибрагимович решил сбежать из МЮ ради жизни в США

Нападающий Златан Ибрагимович покинет футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» на текущей неделе. Об этом сообщает ESPN.

Источник: Reuters

По информации издания, шведский форвард должен согласовать условия перехода в один из клубов Главной лиги футбола (MLS). Тренер манкунианцев Жозе Моуринью разрешил Ибрагимовичу покинуть команду ради контракта с американской лигой. Главным претендентом на футболиста считается «Лос-Анджелес Гэлакси».

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Последний матч в составе МЮ швед провел против «Бернли» в конце декабря 2017 года. После этого футболист не попадал даже в число запасных.

Ибрагимович стал игроком «Юнайтеда» летом 2016 года, заключив однолетний контракт. В августе 2017-го швед подписал новое соглашение с английским клубом еще на один год. В 53 матчах за манкунианцев Ибрагимович забил 29 мячей. В нынешнем сезоне футболист отличился одним голом в матче против «Бристоль Сити» в Кубке Лиги. Швед побеждал в национальных чемпионатах Нидерландов, Италии, Испании и Франции. 11 раз его признавали лучшим футболистом страны.

В «Лос-Анджелес Гэлакси» завершали профессиональную карьеру Дэвид Бекхэм, Стивен Джеррард и Робби Кин.

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