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Коутинью пожонглировал мячом для регби (видео)
Игрок показал, что умеет обращаться не только с традиционным футбольным снарядом.
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Игрок показал, что умеет обращаться не только с традиционным футбольным снарядом.
Футболист «Барселоны» на видео пытался чеканить разными мячами.
Он попробовал мяч для
Лучше всего у Коутиньо получилось с теннисным мячиком. Он набил его аж 38 раз.
С мячем для
Футболист перешел в каталонский клуб всего лишь два месяца назад, но уже забил за свою новую команду два гола.