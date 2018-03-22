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15:10 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Коутинью пожонглировал мячом для регби (видео)

Игрок показал, что умеет обращаться не только с традиционным футбольным снарядом.

Источник: Reuters

Футболист «Барселоны» на видео пытался чеканить разными мячами.

Он попробовал мяч для пинг-понга, для регби и для тенниса. Все, кроме футбольного и тяжелого баскетбольного.

Лучше всего у Коутиньо получилось с теннисным мячиком. Он набил его аж 38 раз.

С мячем для пинг-понга вышло тоже неплохо, с ним футболист жонглировал 33 раза. А вот с регбийным снарядом получилось не очень. У него оригинальная форма. Коутиньо «Барселоны» смог набить его только 7 раз.

Футболист перешел в каталонский клуб всего лишь два месяца назад, но уже забил за свою новую команду два гола.

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