Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Интриги Мэй окончились: Британия получила ответ на обвинения РФ
Польза алкоголя: правда и вымыслы
Натали показала подросшего сына
Мужчина прописал в своей квартире 7 тысяч человек
Виктория Лопырева в красной мини-юбке прогулялась по Риму
Текущие события
Футбол. Сборные
1-й тайм
Словакия1
ОАЭ0
Футбол. Сборные
14:30
Филиппины
Фиджи
Футбол. Сборные
14:35
Китай
Уэльс
Футбол. Сборные
15:00
Бахрейн
Палестина
Футбол. Сборные
15:30
Таиланд
Габон
Футбол. Сборные
17:00
Гвинея
Буркина-Фасо
Футбол. Сборные
20:00
Алжир
Танзания
Футбол. Сборные
20:00
Мальта
Люксембург
Футбол. Сборные
20:00
Латвия
Фарерские острова
Футбол. Сборные
22:00
Дания
Панама
Все события
Над Су-57 нависла угроза: в Индии заявили о разочаровании - CМИ
Лавров: Британии придется ответить за обман
Гудбай, Америка: Россия «наносит удар» по госдолгу США - СМИ
Певец Витас устроил стрельбу в Барвихе
Шайба и пас Малкина помогли «Питтсбургу» победить «Монреаль»
Тарасова и Морозов пока вторые на ЧМ, но главный бой впереди
В Сан-Франциско вводится запрет на продажу меха
55-летняя Дапкунайте выглядит моложе 39-летней Летучей
Как собственный дом убивает вас
К 38 годам «человек-бабочка» стал силачом
Эксперты рассказали, сколько надо копить на квартиру в Москве
Россиянам дали льготу на покупку деревянных домов
Фоторепортажи
11Лучшие русские бомбардиры НХЛ. Кто и когда обойдет Федорова?
24Армейское чудо: ЦСКА прошел «Лион»
13:00 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Джон Терри подружился с тигром (фото)

Фото появилось в интернете.

Легендарный английский защитник покормил тигренка.

В сети просто умиляются фотографией, на которой Джон Терри из детской бутылочки напаивает маленького белого тигра. Белые тигры вообще не так часто встречаются в природе. Тем более редко можно их увидеть в неволе.

Во время загрузки произошла ошибка.

Большую часть своей карьеры Терри отыграл за лондонский «Челси» и с этим клубом выиграл много трофеев. Сейчас защитнику уже 37 лет и он доигрывает в «Астон Вилле».

Астон Вилла
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
«Не было дырок в стене. Не было ничего, что говорит Родченков»
«Амкар» хочет играть с «Локомотивом» в Хабаровске. Ну и чушь
Шайба и пас Малкина помогли «Питтсбургу» победить «Монреаль»
Тарасова и Морозов пока вторые на ЧМ, но главный бой впереди
Головин — в топ-5 талантов ЧМ-2018. Кто там еще?
Загитова откажется от еды
Гилерме: Ари хочет играть за Россию
Новости
Авто
В России создали грузовичок за 250 000 рублей (видео) Новгородская компания «Альтернативная коммерческая техника» осваивает производство недорогих грузовых трициклов «Шмель»
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Дочь Люка Бессона снялась в новом проекте Максима Фадеева Продюсер рассказал, почему восхищается дочерью именитого французского режиссера
Недвижимость
«Парящие дома» появятся в Москве
Власти назвали условие для появления раздельного сбора мусора в России
Греф анонсировал «новые рекорды» на рынке ипотеки в 2018 году
Москва стала одним из самых фотографируемых городов мира
Леди
Пример для подражания: Стриженова, Андреева и другие красотки старше 50 лет Все женщины хотят выглядеть молодо и после 50. Да даже в 80 можно выглядеть сногсшибательно! Некоторые знаменитые женщины не устают доказывать это на своем примере.
Дети
Виктория Макарская чуть не умерла во время ЭКО Жена известного актера рассказала, на что ей пришлось пойти ради материнства.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь