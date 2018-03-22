Джон Терри подружился с тигром (фото)

Легендарный английский защитник покормил тигренка.



В сети просто умиляются фотографией, на которой Джон Терри из детской бутылочки напаивает маленького белого тигра. Белые тигры вообще не так часто встречаются в природе. Тем более редко можно их увидеть в неволе.