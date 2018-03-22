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Джон Терри подружился с тигром (фото)
Фото появилось в интернете.
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Фото появилось в интернете.
Легендарный английский защитник покормил тигренка.
В сети просто умиляются фотографией, на которой Джон Терри из детской бутылочки напаивает маленького белого тигра. Белые тигры вообще не так часто встречаются в природе. Тем более редко можно их увидеть в неволе.
Большую часть своей карьеры Терри отыграл за лондонский «Челси» и с этим клубом выиграл много трофеев. Сейчас защитнику уже 37 лет и он доигрывает в «Астон Вилле».