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12:25 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Болт сыграл в футбол c Марадоной

Он все-таки начал футбольную карьеру.

Источник: AFP 2018

В интернете появилось видео благотворительной футбольной игры, где сыграли Болт и Трезеге.

Тренировал одну из команд Жозе Моуриньо. А вторую сам Диего Марадона.

В матче играли также чемпионы мира Марсель Десайи и Роберто Карлос, легенды мирового футбола Патрик Клюйверт, Рой Кин, Эрнан Креспо, Марко Матерацци, Алексей Смертин, Кристиан Карамбе и Анджело Перуцци. Также на поле вышел и действующий президент ФИФА Джанни Инфантино.

Во время загрузки произошла ошибка.

Все знают, что олимпийский чемпион Болт уже давно тренируется как футболист и хочет начать свою карьеру.

И вот теперь болельщики наконец-то увидели его хотя бы в благотворительном матче.

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