Лучшие молодые футболисты из числа тех, кто еще не стал звездой, по мнению итальянских журналистов.
Болт сыграл в футбол c Марадоной
Он
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Он
В интернете появилось видео благотворительной футбольной игры, где сыграли Болт и Трезеге.
Тренировал одну из команд Жозе Моуриньо. А вторую сам Диего Марадона.
В матче играли также чемпионы мира Марсель Десайи и Роберто Карлос, легенды мирового футбола Патрик Клюйверт, Рой Кин, Эрнан Креспо, Марко Матерацци, Алексей Смертин, Кристиан Карамбе и Анджело Перуцци. Также на поле вышел и действующий президент ФИФА Джанни Инфантино.
Все знают, что олимпийский чемпион Болт уже давно тренируется как футболист и хочет начать свою карьеру.
И вот теперь болельщики