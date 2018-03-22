Болт сыграл в футбол c Марадоной

В интернете появилось видео благотворительной футбольной игры, где сыграли Болт и Трезеге.



Тренировал одну из команд Жозе Моуриньо. А вторую сам Диего Марадона.



В матче играли также чемпионы мира Марсель Десайи и Роберто Карлос, легенды мирового футбола Патрик Клюйверт, Рой Кин, Эрнан Креспо, Марко Матерацци, Алексей Смертин, Кристиан Карамбе и Анджело Перуцци. Также на поле вышел и действующий президент ФИФА Джанни Инфантино.