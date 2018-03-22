«ПСЖ» торгуется с Зиданом

Испанские журналисты говорят, что в «ПСЖ» предлагает Зидану, чтобы он сам себе определил зарплату.



Владельцы парижского клуба снова хотят поменять тренера. И если Зидан согласиться тренировать «ПСЖ» уже этим летом, то он сможет сам выбирать, сколько зарабатывать.



Арабские шейхи удивляют мир своим аппетитом все больше и больше. Но пока что точно это еще не подтверждается. Ведь у Зидана действует контракт с «Реалом» до 2020 года.



Скорей всего это будет зависеть от результатов в Лиге чемпионов.