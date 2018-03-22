Лучшие молодые футболисты из числа тех, кто еще не стал звездой, по мнению итальянских журналистов.
«ПСЖ» торгуется с Зиданом
Французский клуб хочет нового тренера.
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Испанские журналисты говорят, что в «ПСЖ» предлагает Зидану, чтобы он сам себе определил зарплату.
Владельцы парижского клуба снова хотят поменять тренера. И если Зидан согласиться тренировать «ПСЖ» уже этим летом, то он сможет сам выбирать, сколько зарабатывать.
Арабские шейхи удивляют мир своим аппетитом все больше и больше. Но пока что точно это еще не подтверждается. Ведь у Зидана действует контракт с «Реалом» до 2020 года.
Скорей всего это будет зависеть от результатов в Лиге чемпионов.