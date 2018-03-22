Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Собчак после поражения на выборах сделала признание о Путине
Врачи спасают женщину, которой ввели формалин вместо физраствора
12-летнюю дочь Волочковой раскритиковали за яркий макияж
Тайна Вицина: почему он при жизни не дал ни одного интервью
55-летняя Дапкунайте выглядит моложе 39-летней Летучей
Текущие события
Футбол. Сборные
12:30
Словакия
ОАЭ
Футбол. Сборные
14:30
Филиппины
Фиджи
Футбол. Сборные
14:35
Китай
Уэльс
Футбол. Сборные
15:00
Бахрейн
Палестина
Футбол. Сборные
15:30
Таиланд
Габон
Футбол. Сборные
17:00
Гвинея
Буркина-Фасо
Футбол. Сборные
20:00
Алжир
Танзания
Футбол. Сборные
20:00
Мальта
Люксембург
Футбол. Сборные
20:00
Латвия
Фарерские острова
Футбол. Сборные
22:00
Дания
Панама
Все события
Эксперт о том, что будет с Россией если Скрипаль умрет
СМИ: Киевляне массово покидают город
Гудбай, Америка: Россия «наносит удар» по госдолгу США - СМИ
Певец Витас устроил стрельбу в Барвихе
«Не было дырок в стене. Не было ничего, что говорит Родченков»
«Амкар» хочет играть с «Локомотивом» в Хабаровске. Ну и чушь
Максим Фадеев, Сергей Жуков: мужчины тоже худеют
Вера Брежнева снялась в фотосессии в платье с глубоким декольте
Врачи спасают женщину, которой ввели формалин вместо физраствора
Пациенты питерской больницы лежат на полу из-за нехватки мест
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
Фоторепортажи
20Без Неймара, но с хорошим настроением. Как Бразилия готовится к России
17Сотникова на трибунах — ЦСКА побеждает
11:28 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Диджей, ради которой болельщики киевского «Динамо» ходят на стадион (фото)

Болельщиков «Динамо» развлекают по-новому.

Руководство киевского «Динамо» придумало, как привлечь на стадион больше болельщиков. Фанатов будет развлекать диджей.

И такая девушка сможет разогреть стадион не только летом, но и в зимний март.

Анастасию Виговскую привлекли на матчи в этом году. Она еще известна как DJ Anesty. Первый раз ее увидели на игре с «Мариуполем». В Киеве уже считают, что она приносит команде удачу.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Динамо К
НовостиМатчиСоставСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
«Не было дырок в стене. Не было ничего, что говорит Родченков»
«Амкар» хочет играть с «Локомотивом» в Хабаровске. Ну и чушь
Шайба и пас Малкина помогли «Питтсбургу» победить «Монреаль»
Тарасова и Морозов пока вторые на ЧМ, но главный бой впереди
Головин — в топ-5 талантов ЧМ-2018. Кто там еще?
Серена Уильямс проиграла в первом круге турнира в Майами
Гилерме: Ари хочет играть за Россию
Новости
Авто
110 км/ч вместо 90 км/ч: новое предложение Госдумы Глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев выступил за повышение максимально разрешенной скорости автомобиля
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Дочь Люка Бессона снялась в новом проекте Максима Фадеева Продюсер рассказал, почему восхищается дочерью именитого французского режиссера
Недвижимость
«Парящие дома» появятся в Москве
Власти назвали условие для появления раздельного сбора мусора в России
Греф анонсировал «новые рекорды» на рынке ипотеки в 2018 году
Москва стала одним из самых фотографируемых городов мира
Леди
Пример для подражания: Стриженова, Андреева и другие красотки старше 50 лет Все женщины хотят выглядеть молодо и после 50. Да даже в 80 можно выглядеть сногсшибательно! Некоторые знаменитые женщины не устают доказывать это на своем примере.
Дети
Виктория Макарская чуть не умерла во время ЭКО Жена известного актера рассказала, на что ей пришлось пойти ради материнства.
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь