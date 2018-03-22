Диджей, ради которой болельщики киевского «Динамо» ходят на стадион (фото)

Руководство киевского «Динамо» придумало, как привлечь на стадион больше болельщиков. Фанатов будет развлекать диджей.



И такая девушка сможет разогреть стадион не только летом, но и в зимний март.



Анастасию Виговскую привлекли на матчи в этом году. Она еще известна как DJ Anesty. Первый раз ее увидели на игре с «Мариуполем». В Киеве уже считают, что она приносит команде удачу.