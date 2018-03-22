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09:44 (мск), источник: ТАСС

СМИ: прокуратура проверяет сделку по продаже «Милана»

ТАСС, 22 марта. Прокуратура проводит проверку на предмет возможных нарушений при продаже итальянского футбольного клуба «Милан» китайскому консорциуму во главе с бизнесменом Ли Юнхуном. Об этом сообщает итальянское издание Gazzetta dello Sport.

Источник: AP 2018
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Итальянская холдинговая компания «Фининвест» семьи Сильвио Берлускони продала китайскому консорциуму во главе с Ли Юнхуном 99,9% акций клуба в апреле 2017 года. Общая сумма сделки составила €740 млн, включая долги клуба. Позднее появилась информация о финансовой неустойчивости консорциума, из-за чего у прокуратуры появились сомнения на счет чистоты этой сделки. За последние месяцы группой финансовой информации Банка Италии была передана информация о трех подозрительных транзакциях китайского консорциума в рамках этой сделки.

Адвокат «Милана» Франческо Греко в январе заявил, что пока уголовных дел по факту продажи клуба не открыто.

В текущем сезоне «Милан» занимает шестое место в чемпионате Италии, набрав 50 очков в 28 матчах. Итальянский клуб по сумме двух матчей уступил английскому «Арсеналу» (0:2; 1:3) в 1/8 финала Лиги Европы и вылетел из турнира.

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