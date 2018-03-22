СМИ: прокуратура проверяет сделку по продаже «Милана»

Итальянская холдинговая компания «Фининвест» семьи Сильвио Берлускони продала китайскому консорциуму во главе с Ли Юнхуном 99,9% акций клуба в апреле 2017 года. Общая сумма сделки составила €740 млн, включая долги клуба. Позднее появилась информация о финансовой неустойчивости консорциума, из-за чего у прокуратуры появились сомнения на счет чистоты этой сделки. За последние месяцы группой финансовой информации Банка Италии была передана информация о трех подозрительных транзакциях китайского консорциума в рамках этой сделки.