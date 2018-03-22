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10:56 (мск), источник: Чемпионат.com

«Манчестер Юнайтед» решить создать женскую команду

«Манчестер Юнайтед» принял решение со следующего сезона создать профессиональную женскую команду.

Источник: AFP 2018

До сих пор клуб оставался единственным в АПЛ без женской команды.

«Манчестер Юнайтед» подал заявку в Футбольную ассоциацию Англии на включение в женскую Суперлигу. Вероятно, что женский клуб получит место лишь во втором дивизионе Суперлиги.

«Женская команда “Манчестер Юнайтед” должна строиться на тех же принципах, что и мужская, предлагая футболистам своей академии путь на высший уровень футбола внутри клуба», — цитирует The Telegraph исполнительного директора «Манчестер Юнайтед» Эда Вудворда.

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