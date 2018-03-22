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«Манчестер Юнайтед» решить создать женскую команду
«Манчестер Юнайтед» принял решение со следующего сезона создать профессиональную женскую команду.
«Манчестер Юнайтед» принял решение со следующего сезона создать профессиональную женскую команду.
До сих пор клуб оставался единственным в АПЛ без женской команды.
«Манчестер Юнайтед» подал заявку в Футбольную ассоциацию Англии на включение в женскую Суперлигу. Вероятно, что женский клуб получит место лишь во втором дивизионе Суперлиги.
«Женская команда “Манчестер Юнайтед” должна строиться на тех же принципах, что и мужская, предлагая футболистам своей академии путь на высший уровень футбола внутри клуба», — цитирует The Telegraph исполнительного директора «Манчестер Юнайтед» Эда Вудворда.