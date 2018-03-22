«Манчестер Юнайтед» решить создать женскую команду

До сих пор клуб оставался единственным в АПЛ без женской команды.



«Манчестер Юнайтед» подал заявку в Футбольную ассоциацию Англии на включение в женскую Суперлигу. Вероятно, что женский клуб получит место лишь во втором дивизионе Суперлиги.



«Женская команда “Манчестер Юнайтед” должна строиться на тех же принципах, что и мужская, предлагая футболистам своей академии путь на высший уровень футбола внутри клуба», — цитирует The Telegraph исполнительного директора «Манчестер Юнайтед» Эда Вудворда.