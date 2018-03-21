«Потерянный мальчик»: Санчесу уже пора задуматься об уходе из «МЮ»?

Источник: РИА "Новости"

Английское издание The Daily Mail рассказало о проблемах Алексиса Санчеса с адаптацией в «Манчестер Юнайтед». По данным источника, чилийский нападающий не может влиться в коллектив, выглядит угрюмым и закрытым. Даже питается отдельно от команды. Ситуацию «похожего на потерянного мальчика» Санчеса в манчестерском клубе сравнивают с историей Анхеля Ди Марии. Аргентинец испытывал схожие проблемы и вынужден был покинуть «МЮ» всего через год после перехода из «Реала».

Где-то мы это уже слышали… Ах, да! В сборной Чили! Когда чилийцы пролетели мимо ЧМ-2018, местные журналисты охотно «стирали» грязное бельё. Вспоминали слова бывшего главного тренера национальной команды Хорхе Сампаоли, который ещё в 2015 году предсказал провал сборной Чили в квалификации. Сампаоли рассказал о поведении игроков, в частности, в его интервью была такая фраза: «Алексис Санчес иногда просыпается с наушником в ушах и завтракает один, ни с кем не общаясь.

Они (Санчес и другие формальные лидеры чилийцев. — Прим. «Чемпионата») заставляют вратаря Клаудио Браво нести ответственность, но руководит командой «банда Пинильи». Что ж, видимо, такой человек Алексис — закрытый, молчаливый, живущий в собственном мире. Странно, если этого не знали в «Манчестер Юнайтед» перед подписанием контракта с Санчесом, а теперь ищут проблему в нём самом. Если Жозе Моуринью хотел получить в лице самого высокооплачиваемого игрока АПЛ вожака коллектива, то, очевидно, выстрелил не в ту мишень.

Хуже того, Алексис до сих пор продолжает искать себя в системе игры манкунианцев. При оборонительных действиях, от которых в команде Моуринью никто и никогда не освобождён, он может недорабатывать, а его движение в атаке и взаимодействия с партнёрами оставляют желать лучшего. Тренер жертвует кем-то из остальных вингеров «МЮ», однако это лишь вредит «МЮ». В «Арсенале» чилиец наносил 4,1 удара по воротам в среднем за 90 минут игры в АПЛ и делал три ключевых передачи. В «Манчестер Юнайтед» у Алексиса 2,2 удара и 1,5 ключевых передачи. Зато в дриблинг он пускается значительно чаще. Возможно, это происходит в том числе от стремления утвердить себя в качестве новой звезды «Олд Траффорд». Будучи «канониром», Санчес делал 3,6 обводки за 90 минут игры (66% успеха), а теперь — 5,9 обводки (74% успеха). Едва ли не самый многообещающий трансфер зимы превращается в главный объект для критики.

— Алексис потерял мяч 34 или 35 раз — это поразительно для игрока такого уровня, — удивлялся Джейми Каррагер после матча «МЮ» с «Кристалл Пэлас». — Он перешёл в команду совсем недавно и пока выглядит немного нервно во время владения мячом и работы с ним. Если бы это был не Санчес со всеми своими заслугами, стал бы Моуринью оставлять его на поле? Полагаю, если бы это был Маркус Рашфорд, у него не было бы никаких шансов сыграть в следующем туре.

— «Манчестер Юнайтед» подписал Алексиса, но такое впечатление, что им достался его брат-близнец, — шутит Алан Ширер. — Он действительно выглядит как потерявшийся мальчик. А ведь работа тренера состоит в том, чтобы помогать игрокам показывать свой лучший футбол.

— Уверен, Алексис сейчас думает, что стоило дождаться конца сезона и уйти в другую команду, — выносит свой приговор ещё один экс-игрок сборной Англии Пол Инс. — Очевидно, что он не подходит игровому стилю Моуринью. Гораздо проще представить его в составе «Манчестер Сити». Санчес продолжает трудиться во время матчей, но чем больше он старается, тем хуже команда выглядит.

Алексис шёл в «Манчестер Юнайтед» за трофеями. По крайней мере, сам он именно так объясняет свой переход. Чилиец и «МЮ» были нужны друг другу в этом сезоне, чтобы побороться за победу в Лиге чемпионов. Тем больнее для Санчеса бесславный вылет манкунианцев уже на стадии 1/8 финала от вполне проходимой «Севильи». В первой встрече на «Рамон Санчес Писхуан» Алексис коснулся мяча 51 раз, но ни разу не пробил по воротам и отдал лишь одну ключевую передачу. Допустил восемь потерь мяча. В ответной игре на «Олд Траффорд» статистика чилийца была, конечно, значительно лучше: 68 касаний, пять ключевых передач, один удар. Тем не менее, он не сделал результат в большом матче — то есть то, ради чего его, собственно, брали.

Санчес, надо отдать ему должное, не пытается называть чёрное белым. Честно признается, что ждал совсем другого старта карьеры в «Манчестер Юнайтед», где он пока забил лишь однажды за 10 матчей, тогда как в «Арсенале» забивал в среднем в каждой второй игре (166 игр, 80 голов). Смена клуба в январе казалась для Алексиса чем-то крутым, а оказалась сплошным мучением. Ему трудно привыкать к «МЮ». По его словам, он даже думал отказаться от поездки на ближайшие товарищеские матчи сборной Чили с Данией и Швецией. Кто его убедил ехать? Конечно же, Браво.