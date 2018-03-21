«Потерянный мальчик»: Санчесу уже пора задуматься об уходе из «МЮ»?
Главный январский трансфер Моуринью, похоже, стал гигантской ошибкой. «МЮ» выкинул кучу денег не на того.
Главный январский трансфер Моуринью, похоже, стал гигантской ошибкой. «МЮ» выкинул кучу денег не на того.
Английское издание The Daily Mail рассказало о проблемах Алексиса Санчеса с адаптацией в «Манчестер Юнайтед». По данным источника, чилийский нападающий не может влиться в коллектив, выглядит угрюмым и закрытым. Даже питается отдельно от команды. Ситуацию «похожего на потерянного мальчика» Санчеса в манчестерском клубе сравнивают с историей Анхеля Ди Марии. Аргентинец испытывал схожие проблемы и вынужден был покинуть «МЮ» всего через год после перехода из «Реала».
Они (Санчес и другие формальные лидеры чилийцев. — Прим. «Чемпионата») заставляют вратаря Клаудио Браво нести ответственность, но руководит командой «банда Пинильи». Что ж, видимо, такой человек Алексис — закрытый, молчаливый, живущий в собственном мире. Странно, если этого не знали в «Манчестер Юнайтед» перед подписанием контракта с Санчесом, а теперь ищут проблему в нём самом. Если Жозе Моуринью хотел получить в лице самого высокооплачиваемого игрока АПЛ вожака коллектива, то, очевидно, выстрелил не в ту мишень.
Хуже того, Алексис до сих пор продолжает искать себя в системе игры манкунианцев. При оборонительных действиях, от которых в команде Моуринью никто и никогда не освобождён, он может недорабатывать, а его движение в атаке и взаимодействия с партнёрами оставляют желать лучшего. Тренер жертвует
— Алексис потерял мяч 34 или 35 раз — это поразительно для игрока такого уровня, — удивлялся Джейми Каррагер после матча «МЮ» с «Кристалл Пэлас». — Он перешёл в команду совсем недавно и пока выглядит немного нервно во время владения мячом и работы с ним. Если бы это был не Санчес со всеми своими заслугами, стал бы Моуринью оставлять его на поле? Полагаю, если бы это был Маркус Рашфорд, у него не было бы никаких шансов сыграть в следующем туре.
— «Манчестер Юнайтед» подписал Алексиса, но такое впечатление, что им достался его
— Уверен, Алексис сейчас думает, что стоило дождаться конца сезона и уйти в другую команду, — выносит свой приговор ещё один
Алексис шёл в «Манчестер Юнайтед» за трофеями. По крайней мере, сам он именно так объясняет свой переход. Чилиец и «МЮ» были нужны друг другу в этом сезоне, чтобы побороться за победу в Лиге чемпионов. Тем больнее для Санчеса бесславный вылет манкунианцев уже на стадии 1/8 финала от вполне проходимой «Севильи». В первой встрече на «Рамон Санчес Писхуан» Алексис коснулся мяча 51 раз, но ни разу не пробил по воротам и отдал лишь одну ключевую передачу. Допустил восемь потерь мяча. В ответной игре на «Олд Траффорд» статистика чилийца была, конечно, значительно лучше: 68 касаний, пять ключевых передач, один удар. Тем не менее, он не сделал результат в большом матче — то есть то, ради чего его, собственно, брали.
Санчес, надо отдать ему должное, не пытается называть чёрное белым. Честно признается, что ждал совсем другого старта карьеры в «Манчестер Юнайтед», где он пока забил лишь однажды за 10 матчей, тогда как в «Арсенале» забивал в среднем в каждой второй игре (166 игр, 80 голов). Смена клуба в январе казалась для Алексиса
По некоторым данным, руководство манчестерского клуба тоже сожалеет о поспешном трансфере игрока. Считает зарплату Алексиса завышенной и убеждено, что через несколько месяцев, в межсезонье вингер обошёлся бы «МЮ» дешевле. Может, Хосеп Гвардиола летом опять вспомнит о Санчесе?