Экс-директор ФК «Актобе» Дмитрий Васильев: В Казахстане нет честного футбола

По словам менеджера, суд провел экспертизу записи на YouTube, и государственный эксперт, сказал, что там в записи есть следы скрытия монтажа.
«Фальшивку сделали качественно, но и люди непростые, не три алкаша с колхоза, а люди с серьезными ресурсами. Этого разговора не было, да и быть не могло в тех матчах. В итоге мне дали постановление, что судебное преследование по этому вопросу прекращено», — подчеркнул функционер.
Он также отметил, что в Казахстане нет честного футбола.
«Футбола нет. Есть борьба за огромные финансовые потоки», — заявил Васильев.
Бывшего директора «Актобе» приговорили к восьми годам лишения свободы за хищение бюджетных средств, но впоследствии Верховный суд Казахстана отменил приговор.