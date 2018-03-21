Экс-директор ФК «Актобе» Дмитрий Васильев: В Казахстане нет честного футбола

По словам менеджера, суд провел экспертизу записи на YouTube, и государственный эксперт, сказал, что там в записи есть следы скрытия монтажа.

«Фальшивку сделали качественно, но и люди непростые, не три алкаша с колхоза, а люди с серьезными ресурсами. Этого разговора не было, да и быть не могло в тех матчах. В итоге мне дали постановление, что судебное преследование по этому вопросу прекращено», — подчеркнул функционер.