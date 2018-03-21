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19:57 (мск), источник: Prosports.kz

Экс-директор ФК «Актобе» Дмитрий Васильев: В Казахстане нет честного футбола

«В сети есть расшифровка аудиозаписи между якобы мной и главным тренером ФК “Ордабасы” Байсеитовым, где идет разговор о договорном матче. Это полная чушь и подделка», — заявил Васильев в интервью Sportbox.ru.

По словам менеджера, суд провел экспертизу записи на YouTube, и государственный эксперт, сказал, что там в записи есть следы скрытия монтажа.

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«Фальшивку сделали качественно, но и люди непростые, не три алкаша с колхоза, а люди с серьезными ресурсами. Этого разговора не было, да и быть не могло в тех матчах. В итоге мне дали постановление, что судебное преследование по этому вопросу прекращено», — подчеркнул функционер.

Он также отметил, что в Казахстане нет честного футбола.

«Футбола нет. Есть борьба за огромные финансовые потоки», — заявил Васильев.

Бывшего директора «Актобе» приговорили к восьми годам лишения свободы за хищение бюджетных средств, но впоследствии Верховный суд Казахстана отменил приговор.

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