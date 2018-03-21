Ибрагимовичу грозит наказание за сотрудничество с букмекером
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович может быть наказан за нарушение правил Футбольной ассоциации Англии (FA).
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович может быть наказан за нарушение правил Футбольной ассоциации Англии (FA).
Шведский футболист стал послом букмекера BetHard, но игрокам запрещается делать ставки на
В связи с этим FA начала расследование дела.
В марте 2018 года букмекер сообщил, что Ибрагимович стал послом бренда, однако позже эта информация была удалена. Оператор специализируется на странах Скандинавии, где швед пользуется огромной популярностью.
Если Ибрагимович будет уличён в нарушении правил руководящего органа, его попросят отказаться от сотрудничества с игорной компанией. Также футболисту грозит штраф и дисквалификация.