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19:40 (мск), источник: Чемпионат.com

Ибрагимовичу грозит наказание за сотрудничество с букмекером

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович может быть наказан за нарушение правил Футбольной ассоциации Англии (FA).

Источник: Reuters

Шведский футболист стал послом букмекера BetHard, но игрокам запрещается делать ставки на что-либо, так или иначе связанное с футболом, а также они не должны каким-либо образом рекламировать азартные игры.

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В связи с этим FA начала расследование дела.

В марте 2018 года букмекер сообщил, что Ибрагимович стал послом бренда, однако позже эта информация была удалена. Оператор специализируется на странах Скандинавии, где швед пользуется огромной популярностью.

Если Ибрагимович будет уличён в нарушении правил руководящего органа, его попросят отказаться от сотрудничества с игорной компанией. Также футболисту грозит штраф и дисквалификация.

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