Ибрагимовичу грозит наказание за сотрудничество с букмекером

Источник: Reuters

Шведский футболист стал послом букмекера BetHard, но игрокам запрещается делать ставки на что-либо, так или иначе связанное с футболом, а также они не должны каким-либо образом рекламировать азартные игры.

В связи с этим FA начала расследование дела.

В марте 2018 года букмекер сообщил, что Ибрагимович стал послом бренда, однако позже эта информация была удалена. Оператор специализируется на странах Скандинавии, где швед пользуется огромной популярностью.