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17:41 (мск), источник: Чемпионат.com

Гамшик успешно прооперирован в Неаполе

Полузащитник «Наполи» и сборной Словакии Марек Гамшик успешно перенёс операцию по удалению нёбных миндалин, сообщает пресс-служба итальянского клуба.

Источник: РИА "Новости"

На протяжении нынешнего сезона 30-летний футболист несколько раз переносил тонзиллит (воспаление нёбных миндалин), из-за чего был вынужден пропускать тренировки команды.

«Марек Гамшик успешно прооперирован в неаполитанской клинике.

Ожидается, что завтра он вернётся домой. Гамшик не примет участия в тренировках сборной Словакии перед домашним товарищеским матчем со сборной Нидерландов, — говорится в сообщении пресс-службы «Наполи».

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