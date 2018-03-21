С 19 по 25 марта в итальянском Милане проходит чемпионат мира по фигурному катанию
Гамшик успешно прооперирован в Неаполе
Полузащитник «Наполи» и сборной Словакии Марек Гамшик успешно перенёс операцию по удалению нёбных миндалин, сообщает
Полузащитник «Наполи» и сборной Словакии Марек Гамшик успешно перенёс операцию по удалению нёбных миндалин, сообщает
На протяжении нынешнего сезона 30-летний футболист несколько раз переносил тонзиллит (воспаление нёбных миндалин),
«Марек Гамшик успешно прооперирован в неаполитанской клинике.
Ожидается, что завтра он вернётся домой. Гамшик не примет участия в тренировках сборной Словакии перед домашним товарищеским матчем со сборной Нидерландов, — говорится в сообщении