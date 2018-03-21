Абоненты Vodafone в Египте получают 11 минут за каждый гол Салаха

Еще в декабре звезда «Ливерпуля» Мохамед Салах подписал контракт с Vodafone.



А теперь в компании решили, что за каждый гол игрока абоненты в Египте будут получать 11 бонусных бесплатных минут на телефонные разговоры.



11 — это номер Салаха в «Ливерпуле».



В компании даже сделали специальный тариф. Он называется Mo Salah World.



В Египте Салах уже стал национальным героем. Во время матчей «Ливерпуля» там буквально останавливается движение на улицах.



Футболиста любят не только за спортивный талант, но и за благотворительность. На это Салах тратит немало личных денег.