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16:17 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Абоненты Vodafone в Египте получают 11 минут за каждый гол Салаха

Футболист — лицо египетского подразделения компании.

Источник: AFP 2018

Еще в декабре звезда «Ливерпуля» Мохамед Салах подписал контракт с Vodafone.

А теперь в компании решили, что за каждый гол игрока абоненты в Египте будут получать 11 бонусных бесплатных минут на телефонные разговоры.

11 — это номер Салаха в «Ливерпуле».

В компании даже сделали специальный тариф. Он называется Mo Salah World.

В Египте Салах уже стал национальным героем. Во время матчей «Ливерпуля» там буквально останавливается движение на улицах.

Футболиста любят не только за спортивный талант, но и за благотворительность. На это Салах тратит немало личных денег.

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