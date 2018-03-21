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Абоненты Vodafone в Египте получают 11 минут за каждый гол Салаха
Футболист — лицо египетского подразделения компании.
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Футболист — лицо египетского подразделения компании.
Еще в декабре звезда «Ливерпуля» Мохамед Салах подписал контракт с Vodafone.
А теперь в компании решили, что за каждый гол игрока абоненты в Египте будут получать 11 бонусных бесплатных минут на телефонные разговоры.
11 — это номер Салаха в «Ливерпуле».
В компании даже сделали специальный тариф. Он называется Mo Salah World.
В Египте Салах уже стал национальным героем. Во время матчей «Ливерпуля» там буквально останавливается движение на улицах.
Футболиста любят не только за спортивный талант, но и за благотворительность. На это Салах тратит немало личных денег.