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16:14 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Роналдиньо уже 38

Волшебник празднует свой день рождения.

Источник: Reuters

Казалось бы, еще буквально вчера Роналдиньо выигрывал с «Барселоной» Лигу чемпионов.

А сегодня бразильцу исполняется уже 38 лет.

Его талант вряд ли когда-нибудь смогут забыть ценители футбола. Несколько лет Роналдиньо просто завораживал своей игрой.

Он олицетворяет целую эпоху.

Все помнят его гол со штрафного в ворота сборной Англии на Чемпионате мира 2002 года и «парашютик» в ворота «Челси» в 1/8 Лиги чемпионов.

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