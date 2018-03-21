С 19 по 25 марта в итальянском Милане проходит чемпионат мира по фигурному катанию
Роналдиньо уже 38
Волшебник празднует свой день рождения.
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Казалось бы, еще буквально вчера Роналдиньо выигрывал с «Барселоной» Лигу чемпионов.
А сегодня бразильцу исполняется уже 38 лет.
Его талант вряд ли
Он олицетворяет целую эпоху.
Все помнят его гол со штрафного в ворота сборной Англии на Чемпионате мира 2002 года и «парашютик» в ворота «Челси» в 1/8 Лиги чемпионов.