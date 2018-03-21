Роналдиньо уже 38

Казалось бы, еще буквально вчера Роналдиньо выигрывал с «Барселоной» Лигу чемпионов.



А сегодня бразильцу исполняется уже 38 лет.



Его талант вряд ли когда-нибудь смогут забыть ценители футбола. Несколько лет Роналдиньо просто завораживал своей игрой.



Он олицетворяет целую эпоху.



Все помнят его гол со штрафного в ворота сборной Англии на Чемпионате мира 2002 года и «парашютик» в ворота «Челси» в 1/8 Лиги чемпионов.