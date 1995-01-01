С 19 по 25 марта в итальянском Милане проходит чемпионат мира по фигурному катанию
Бенсуа Илука Да Силва заключил контракт с ФК «Слуцк»
Нападающий Бенсуа Илука Да Силва заключил контракт с ФК «Слуцк».
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Нападающий Бенсуа Илука Да Силва заключил контракт с ФК «Слуцк».
Бенсуа Да Силва родился 1 августа 1995 года в городе Була (Гвинея-Бисау). Последним клубом новобранца белорусского клуба был танзанийский «Янг Эфриканс», являющийся многократным чемпионом своей страны, отмечает официальный сайт «Слуцка».