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rfc_date, источник: Прессбол

Бенсуа Илука Да Силва заключил контракт с ФК «Слуцк»

Нападающий Бенсуа Илука Да Силва заключил контракт с ФК «Слуцк».

Бенсуа Да Силва родился 1 августа 1995 года в городе Була (Гвинея-Бисау). Последним клубом новобранца белорусского клуба был танзанийский «Янг Эфриканс», являющийся многократным чемпионом своей страны, отмечает официальный сайт «Слуцка».

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