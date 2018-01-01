Зидан одобрил покупку Левандовского

По информации издания, «Реал» уже согласовал условия контракта 29-летнего поляка с его агентом Пини Захави. Клубы ещё не начали переговоров о переходе.

Ожидается, что «Бавария» не захочет расставаться со своим нападающим менее чем за € 100 млн. Однако «сливочные» могут попробовать снизить сумму трансфера, включив в сделку хавбека Хамеса Родригеса, выступающего в мюнхенской команде на правах аренды до лета 2019 года, в соглашении которой прописана опция выкупа за € 42 млн.



«Реал» отказался от идеи приобретения нападающего «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейна в связи с завышенной ценой, которую запросил лондонский клуб.