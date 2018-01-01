Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Интриги Мэй окончились: Британия получила ответ на обвинения РФ
К 38 годам «человек-бабочка» стал силачом
Наталья Водянова поделилась трогательным семейным снимком
У бывшей жены Армена Джигарханяна забрали квартиру
Селена Гомес потолстела после расставания с Джастином Бибером
Текущие события
Футбол. Сборные
18:00
Иордания
Кувейт
Футбол. Сборные
19:00
Ирак
Катар
Футбол. Сборные
20:00
Андорра
Лихтенштейн
Футбол. Сборные
22.03
Замбия
Зимбабве
Футбол. Сборные
22.03
Словакия
ОАЭ
Футбол. Сборные
22.03
Филиппины
Фиджи
Все события
Таких убытков не ждали: последствия в Латвии из-за разрыва с РФ
СМИ: Анджелина Джоли в четвертый раз выходит замуж
СМИ назвали вероятных кандидатов на место Дмитрия Медведева
Что дает Грудинину его второе место
СМИ: В случае трансфера Салах побьет рекорд Неймара
Бразилия для России — космос. Сравниваем цены на игроков
Как Мария Шарапова выглядит без макияжа
«Горячее» фото Юлии Высоцкой вызвало обсуждения в Сети
Как собственный дом убивает вас
К 38 годам «человек-бабочка» стал силачом
Собчак после поражения на выборах сделала признание о Путине
Сергей Хрущев: не мой отец передал Крым Украине
Фоторепортажи
20Без Неймара, но с хорошим настроением. Как Бразилия готовится к России
12Спартаковцы усилили сборную Бразилии
rfc_date, источник: Чемпионат.com

Зидан одобрил покупку Левандовского

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан одобрил покупку нападающего мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовского в летнее трансферное окно, сообщает AS.

Источник: РИА "Новости"

По информации издания, «Реал» уже согласовал условия контракта 29-летнего поляка с его агентом Пини Захави. Клубы ещё не начали переговоров о переходе.

Читайте также
Роберт Левандовский выбирает между «Реалом» и «Челси»

Ожидается, что «Бавария» не захочет расставаться со своим нападающим менее чем за € 100 млн. Однако «сливочные» могут попробовать снизить сумму трансфера, включив в сделку хавбека Хамеса Родригеса, выступающего в мюнхенской команде на правах аренды до лета 2019 года, в соглашении которой прописана опция выкупа за € 42 млн.

«Реал» отказался от идеи приобретения нападающего «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейна в связи с завышенной ценой, которую запросил лондонский клуб.

Реал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Бавария
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Чтобы убиться. Трусова уже сейчас прыгает круче Загитовой, но это тупик
"Впечатление, что он всегда пьян". Что в Голландии пишут про Слуцкого
Ярославская шпана. Они не побоялись СКА
Сборную России по футболу проверили на допинг. Подробности
СМИ: В случае трансфера Салах побьет рекорд Неймара
Бразилия для России — космос. Сравниваем цены на игроков
УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении «Зенита»
Сборная Бразилии по футболу представила форму на ЧМ-2018 (фото)
Новости
Авто
110 км/ч вместо 90 км/ч: новое предложение Госдумы Глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев выступил за повышение максимально разрешенной скорости автомобиля
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Машков объяснил свою реакцию на слова Путина о «Движении вверх» Актера расстроило, что президент интересуется кинематографом, но не ходит на фильмы с его участием
Недвижимость
В Москве снесут 19 пятиэтажек вне программы реновации
Исторический особняк незаконно отремонтировали в Москве
В США начали строить музей создателя «Звездных войн»
Дома научились печатать на 3D-принтере за 24 часа (видео)
Леди
Не как Грудинин: знаменитости, которые не побоялись сбрить свои усы Если проспорил — сбрей усы, если работа требует — тоже сбрей. Звезды, которые проявили мужество и расстались с «шубкой для носа».
Дети
Почему живот Кейт Миддлтон вырос больше, чем в предыдущие беременности Гинеколог объяснила причины таких изменений.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь