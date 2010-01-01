С 19 по 25 марта в итальянском Милане проходит чемпионат мира по фигурному катанию
Алонсо могут посадить на пять лет
Именно столько требует для футболиста прокурор.
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Именно столько требует для футболиста прокурор.
Хаби Алонсо снова под следствием.
Теперь в Испании его подозревают в нарушениях по трем эпизодам.
Прокуратура обвиняет бывшего футболиста в налоговых махинациях и требует для него тюремного срока в пять лет.
Говорят, что он нечестно платил налоги в 2010—2012 годах. И не доплатил за это время испанскому государству два миллиона евро.
Якобы Алонсо использовал для махинаций специально зарегистрированную фирму.
Полузащитник известен своей игрой за «Ливерпуль», «Реал» и сборную Испании.