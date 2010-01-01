Алонсо могут посадить на пять лет

Хаби Алонсо снова под следствием.



Теперь в Испании его подозревают в нарушениях по трем эпизодам.



Прокуратура обвиняет бывшего футболиста в налоговых махинациях и требует для него тюремного срока в пять лет.



Говорят, что он нечестно платил налоги в 2010—2012 годах. И не доплатил за это время испанскому государству два миллиона евро.



Якобы Алонсо использовал для махинаций специально зарегистрированную фирму.



Полузащитник известен своей игрой за «Ливерпуль», «Реал» и сборную Испании.