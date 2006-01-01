С 19 по 25 марта в итальянском Милане проходит чемпионат мира по фигурному катанию
Арсен Венгер ставил лебедей в пример футболистам
Историю рассказал Александр Глеб.
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Историю рассказал Александр Глеб.
Белорусский полузащитник вспомнил самую странную установку от тренера перед игрой за всю свою карьеру.
Перед финалом Лиги чемпионов 2006 года наставник «Арсенала» Арсен Венгер включил игрокам телевизор.
А там показывают лебедей, плавающих по озеру.
Вдруг птиц пугает
Венгер сказал своим игрокам, чтобы они в первую очередь сыграли синхронно. Как эти лебеди.
В конечном итоге оригинальная установка не помогла «Арсеналу». Тот финал Лиги чемпионов 2006 года канониры проиграли «Барселоне» со счетом 1:2.