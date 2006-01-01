Арсен Венгер ставил лебедей в пример футболистам

Белорусский полузащитник вспомнил самую странную установку от тренера перед игрой за всю свою карьеру.



Перед финалом Лиги чемпионов 2006 года наставник «Арсенала» Арсен Венгер включил игрокам телевизор.



А там показывают лебедей, плавающих по озеру.



Вдруг птиц пугает какой-то шум и они все синхронно взлетают. Футболисты «Арсенала» были впечатлены.



Венгер сказал своим игрокам, чтобы они в первую очередь сыграли синхронно. Как эти лебеди.



В конечном итоге оригинальная установка не помогла «Арсеналу». Тот финал Лиги чемпионов 2006 года канониры проиграли «Барселоне» со счетом 1:2.