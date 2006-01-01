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rfc_date, источник: Спорт Mail.Ru

Арсен Венгер ставил лебедей в пример футболистам

Историю рассказал Александр Глеб.

Источник: Reuters

Белорусский полузащитник вспомнил самую странную установку от тренера перед игрой за всю свою карьеру.

Перед финалом Лиги чемпионов 2006 года наставник «Арсенала» Арсен Венгер включил игрокам телевизор.

А там показывают лебедей, плавающих по озеру.

Вдруг птиц пугает какой-то шум и они все синхронно взлетают. Футболисты «Арсенала» были впечатлены.

Венгер сказал своим игрокам, чтобы они в первую очередь сыграли синхронно. Как эти лебеди.

В конечном итоге оригинальная установка не помогла «Арсеналу». Тот финал Лиги чемпионов 2006 года канониры проиграли «Барселоне» со счетом 1:2.

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