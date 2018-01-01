Трансфер Салаха может стать рекордным

Как сообщает Marca, «Ливерпуль» установил сумму, за которую готов отпустить 25-летнего египтянина. По данным источника, это 225 миллионов евро.

Если такой трансфер будет осуществлен, то Салах побьет рекорд Неймара, который перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 миллиона евро прошлым летом. На Салаха претендуют «Барселона», «ПСЖ» и «Реал».