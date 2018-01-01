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rfc_date, источник: Спорт-Экспресс

Трансфер Салаха может стать рекордным

Вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах может стать самым дорогостоящим футболистом в истории.

Источник: Reuters

Как сообщает Marca, «Ливерпуль» установил сумму, за которую готов отпустить 25-летнего египтянина. По данным источника, это 225 миллионов евро.

Если такой трансфер будет осуществлен, то Салах побьет рекорд Неймара, который перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 миллиона евро прошлым летом. На Салаха претендуют «Барселона», «ПСЖ» и «Реал».

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