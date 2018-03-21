Гарри Кейн уже стоит даже дороже Месси

Лионеля Месси и Гарри Кейна объединяет одна очень интересная общая деталь.
Дело в том, что оба футболиста — воспитанники своих клубов.
Ни «Тотенхем», ни «Барселона» не покупали своих главных звезд, как готовых зрелых игроков, не тратили ни копейки на трансфер. Те попали в клубы совсем еще юными почти бесплатно. Сегодня же Месси оценивают в 197 миллионов евро, а Кейна уже 198. Это самый огромный промежуток, самый большой интервал в стоимости футболиста, который когда-либо видели.
Лионель вряд ли уже уйдет куда-нибудь из «Барселоны».
А вот лондонцы на продаже своего нападающего в случае чего уже сейчас могут заработать чистыми около 200 миллионов евро.