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11:11 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Гарри Кейн уже стоит даже дороже Месси

Футболиста оценивают сегодня в 198 миллионов евро.

Источник: Reuters

Лионеля Месси и Гарри Кейна объединяет одна очень интересная общая деталь.

Дело в том, что оба футболиста — воспитанники своих клубов.

Ни «Тотенхем», ни «Барселона» не покупали своих главных звезд, как готовых зрелых игроков, не тратили ни копейки на трансфер. Те попали в клубы совсем еще юными почти бесплатно. Сегодня же Месси оценивают в 197 миллионов евро, а Кейна уже 198. Это самый огромный промежуток, самый большой интервал в стоимости футболиста, который когда-либо видели.

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Лионель вряд ли уже уйдет куда-нибудь из «Барселоны».

А вот лондонцы на продаже своего нападающего в случае чего уже сейчас могут заработать чистыми около 200 миллионов евро.

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