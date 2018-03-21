Центральный стадион Актобе не допущен к проведению официальных матчей
Совместная комиссия Казахстанской федерации футбола и Профессиональной футбольной лиги Казахстана провела инспекцию поля Центрального стадиона им. Кобланды Батыра в городе Актобе.
Совместная комиссия Казахстанской федерации футбола и Профессиональной футбольной лиги Казахстана провела инспекцию поля Центрального стадиона им. Кобланды Батыра в городе Актобе.
В ходе инспекции выявлена неготовность натурального покрытия к проведению официальных матчей в связи с неблагоприятными для газона погодными условиями. На основе полученных данных на заседании Совместной комиссии по допуску полей принято решение о введении запрета на организацию матчей в соревнованиях КФФ и ПФЛК на Центральном стадионе в г. Актобе до полного устранения всех проблем.
Напомним, что в 2017 году Комиссия по допуску полей ввела запрет на проведение матчей на стадионе ОДЮШОР с искусственным покрытием в Актобе, который действителен и в настоящий момент. Решение о месте проведения матча 3-го тура чемпионата Казахстана по футболу среди клубов