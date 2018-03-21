Центральный стадион Актобе не допущен к проведению официальных матчей

В ходе инспекции выявлена неготовность натурального покрытия к проведению официальных матчей в связи с неблагоприятными для газона погодными условиями. На основе полученных данных на заседании Совместной комиссии по допуску полей принято решение о введении запрета на организацию матчей в соревнованиях КФФ и ПФЛК на Центральном стадионе в г. Актобе до полного устранения всех проблем.