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Рауль начнет тренерскую карьеру в «Реале»
Легендарный испанский форвард Рауль в следующем месяце начнет тренерскую карьеру.
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Легендарный испанский форвард Рауль в следующем месяце начнет тренерскую карьеру.
Как сообщает Marca, завершивший карьеру в 2015 году футболист получит тренерский диплом и возглавит юношескую команду «Реала» (до 18 лет).
Рауль провел в «Реале» 16 лет, играя с 1994 по 2010 год.