Моуринью опять набросился на свою команду. Зачем он это делает?

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За 10 дней «Манчестер Юнайтед» провёл три матча. Обыграл «Ливерпуль» в АПЛ, вылетел из Лиги чемпионов после поражения от «Севильи» и прошёл «Брайтон» в Кубке. Одна неудача в трёх матчах. Но тренер «МЮ» Жозе Моуринью за те же 10 дней нанёс собственной команде сразу три поражения.

1. Поражение от «Севильи»: «Ничего нового»

Он начал сразу после игры с «Севильей». Сказал, что для «МЮ» «не случилось ничего нового», и напомнил, что и сам выбивал этот клуб из еврокубков, в том числе на «Олд Траффорд». «Мы сделали всё, что могли, но проиграли. Я рад, что игроки были опечалены после матча, но у нас нет времени на драмы. Я дважды сидел в этом кресле, когда выбивал “МЮ” из Лиги чемпионов. Ничего нового для клуба не произошло». Это было странно: наблюдать, как тренер унижает собственный клуб и говорит, что тому не привыкать к поражениям.

Возможно, Жозе и сам решил, что неудачно подобрал слова. Потому что накануне матча с «Брайтоном» высказался на эту тему более развёрнуто. Он говорил о футбольном наследии. Посвятил этой теме 15 минут, а начал со слов «да, я живой».

2. «Футбольное наследие»

«Не уверен, что я правильно перевожу с моего идеального португальского на английский, который у меня далеко не идеальный. Я говорю о футбольном наследии. В последний раз «Манчестер Юнайтед» играл в финале Лиги чемпионов в 2011 году. Что было с 2011 года? В 2012 году не вышли из группы. В 2013 году вылет в 1/8 от «Реала». Я был на противоположной бровке. В 2014 году вылет в четвертьфинале. В 2015 году клуб не участвовал в еврокубках. В 2016 году попал из группы в Лиге чемпионов в Лигу Европы и вылетел оттуда во втором раунде плей-офф. В 2017 году клуб стартовал в Лиге Европы, выиграл её со мной и вернулся в Лигу чемпионов. В 2018 году выиграл группу, набрав 15 очков из 18, и вылетел в 1/8 финала, проиграв дома.

За семь лет с четырьмя разными тренерами «МЮ» один раз не играл в еврокубках, дважды вылетел из группы и лучший результат — однажды достиг четвертьфинала. Победа в Премьер-лиге была в 2013 году. В четырёх сезонах клуб финишировал седьмым, четвёртым, пятым и шестым. Лучший результат за четыре года — четвёртое место. Это футбольное наследие.

Я всегда уважаю мнение болельщиков. Мы общаемся со многими из них. Я общаюсь со многими из них. Вам не повезло, а мне повезло. Те, с кем я общаюсь, знают, что такое футбольное наследие. Они понимают, в какой момент я пришёл. Когда я пришёл в «Реал», всего у трёх футболистов был опыт игры в четвертьфинале Лиги чемпионов. Хаби Алонсо — с «Ливерпулем», Икер Касильяс с «Реалом» и Криштиану Роналду с «Манчестер Юнайтед». Остальные даже не играли в четвертьфиналах. Это футбольное наследие.

Это факты. Есть и другие факты. Худший результат «Манчестер Сити» за последние семь лет — четвёртое место. Дважды они были первыми, дважды вторыми. Де Брёйне, Отаменди, Агуэро, Давид Сильва, Фернандиньо, Стерлинг — это инвестиции прошлого. Это не покупки последних двух лет. Скажите, где сейчас футболисты, которые покинули «МЮ» в прошлом сезоне. Где они играют? Как они играют? Играют ли они? Это футбольное наследие.

Когда я уйду, следующий тренер найдёт здесь игроков с другим менталитетом, духом, отношением к делу, другими умениями. Посмотрите, кто играет в четвертьфинале Лиги чемпионов. Там те же клубы, что и всегда. «Барселона», «Реал», «Ювентус», «Бавария» — в последние годы они всегда там. Время от времени появляются новые клубы, но те, кто играет всегда, делают это не случайно. Я очень рад, что в клубе думают так же. Рад, что мистер Вудворд и мистер Арнолд со мной полностью согласны. Согласны в том, что мы сейчас находимся в процессе. Согласны в инвестициях. Согласны, что нужно прогрессировать и что нам нужны не только инвестиции, но и время. Так что у меня прекрасная работа.

Вчера я встретил сотрудника клуба, которые работает в другой сфере. Он пришёл из одной команды, и я спросил, зачем он это сделал. Он ответил: «Потому что я проделал большую работу, а здесь меня ждёт ещё больше. Я пришёл, потому что это огромный вызов». Отличный ответ. Я могу сказать то же самое. Поэтому я здесь.

3. «Мы боялись играть»

После этой пресс-конференции «МЮ» обыграл «Брайтон» и вышел в полуфинал Кубка Англии. Но Жозе обрушился на команду. Полное видео.

«Я не выгляжу довольным, несмотря на победу? Да, всё правильно. Матич был личностью, островом качества на фоне команды. Только он показал правильную реакцию на поражение от «Севильи». Конечно, другие тоже старались. Мактоминай провёл худший матч за то время, что он работает со мной в главной команде, но показал, что он — игрок «МЮ». Он очень плохо играл в пас, терял мяч, но проявил характер. У него хватило характера, чтобы признать свои ошибки, и по крайней мере он выполнял все основные обязанности. Держал позицию, добавлял баланс, играл на подборе, не допускал ошибок в защите. Но другие боялись играть. Это связано с личностью и классом. Когда у команды всё получается, и каждый мяч летит точно, и солнце не слепит, и ветер не мешает — все футболисты хороши. И все хотят играть, все уверены в себе. Но когда всё плохо, не все готовы играть по-настоящему. Я имею в виду, просто находиться на поле — не значит играть. Требовать мяч, говорить «пасуй мне, я хочу играть», — это трудная задача, не все в моей команде с ней справились.

Почему я заменил Люка Шоу в перерыве? Потому что мне были нужны определённые действия от моих фулбеков. Мы отрабатывали определённые движения, которые для мена очень важны. Нужно играть высоко, постоянно создавать ширину атаки и давать пространство для Матича и Мактоминая. Люк этого не делал, как и Антонио Валенсия. Ни один из них. Я не заменил обоих, потому что это было бы слишком агрессивно: осталась бы всего одна замена на 45 минут. Но улучшить игру в атаке было необходимо. Я выбрал Люка, потому что Антонио по крайней мере в защите хорошо играл позиционно. Каждая атака в зону Люка заканчивалась кроссом, так что я был недоволен его игрой.

Я рискую тем, что могу потерять доверие игроков из-за критики? Да, рискую. Если они не играют хорошо, даже когда не находятся под давлением, что мне терять? Те, на кого можно положиться, останутся. Жозе Моуринью

Вот вам пример личности: пацан (речь о Скотте Мактоминае. — Прим. «Чемпионата») сыграл очень плохо, и я был с ним честен, но он не боялся играть. Он выполнял основные вещи. Он сохранял эмоциональный баланс. Это трудно, когда носишь эту красную футболку, это очень тяжёлая футболка, её трудно носить. У пацана, который сыграл свой худший на данный момент матч, было тело, на которое можно надеть эту футболку. А другой как будто говорит «заберите меня с поля» своей игрой. Поэтому мне нечего терять. Сильные игроки останутся сильными. А молодые под давлением развиваются — или не развиваются.

Зачем всё это?

Пока слова Моуринью вызывают негатив в прессе. Мартин Киоун сказал, что тренер вбивает клин между собой и командой. В SkySports пишут, что Люк Шоу решил покинуть команду. The Telegraph сообщает, что игроки «МЮ» недовольны отношением Жозе к Шоу. Матич говорит, что с Моуринью сложно работать. Болельщики в комментариях всё чаще обвиняют его во всём сразу.

Всё это не значит, что Моуринью не знает, что делает. Его можно обвинять в чём угодно, но только не в отсутствии плана. Так в чём план? Предположу, что план очень прост и ещё более амбициозен.

В истории «Манчестер Юнайтед» сравнительно недавно уже был успешный период, когда ни одна звезда не могла поставить себя выше клуба, а олицетворением клуба в раздевалке был тренер. Тренер считал, что проявлять характер и профессионально относиться к делу — это главное. Любой, кто переставал поддерживать эти приоритеты, рисковал получить бутсой в лицо. Тренер не стеснялся расставаться с самыми мастеровитыми футболистами, если они не имели необходимых ментальных качеств, и не сработался со многими звёздами, от Верона до Тевеса. Кстати, он зарабатывал больше любого игрока в команде — это было условием его работы. Так он показывал игрокам, кто тут босс.

Моуринью не зарабатывает больше Алексиса Санчеса. В современном футболе авторитет тренера вообще довольно неустойчив. Всего полгода назад ты привёл команду к первому в истории титулу, а сегодня тебя увольняют — потому что игроки знают, что уволят тебя, а не их. Полгода назад ты вернул в Лондон титул, но сегодня обвиняешь игроков в предательстве, а болельщики называют лидеров команды «крысами». Может, и крысы: какая разница, если они всё равно останутся и снова выиграют титул через год, с другим тренером?

Не факт, что Моуринью удержит раздевалку. Не факт, что команда не расколется и не начнёт необъяснимым образом проигрывать проходные матчи. Не факт, что следующий сезон не превратится в кошмар. Но факт в том, что он заговорил о весе футболки «Манчестер Юнайтед». Заговорил о поражениях — возможно, чтобы напомнить о гордости? Ведь он напоминает о важности характера, о силе личности. О том, что можно играть плохо, «но всё равно оставаться игроком» «МЮ». И, кажется, говорит от лица руководства. Значит, ему доверяют и считают такую линию поведения правильной. Очевидно, в клубе разделяют мнение, что футболисты недостаточно профессионально относятся к работе. И что помочь может только авторитет тренера. Так кто здесь босс? Отвечает Жозе Моуринью.