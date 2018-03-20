Хави: Болт никогда не сможет играть значимую роль на футбольном поле

Это умение контролировать то, что ты делаешь, потому что ты играешь головой, а не только ногами. Мне нравится Усэйн Болт, он выдающийся атлет. В физическом плане никто даже рядом с ним не стоит. Кто бегает быстрее него? Никто. Но при всём к нему уважении замечу, что он никогда не сможет играть значимую роль на футбольном поле. Нельзя компенсировать скорость мышления на поле и игровой интеллект физическими возможностями", — цитирует Хави Goal со ссылкой на So Foot.