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23:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Хави: Болт никогда не сможет играть значимую роль на футбольном поле

Бывший полузащитник сборной Испании и «Барселоны» Хави прокомментировал желание известного легкоатлета Усэйна Болта начать футбольную карьеру.

Источник: Reuters

«Что сегодня играет значимую роль в футболе? Это талант. А что такое талант?

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Это умение контролировать то, что ты делаешь, потому что ты играешь головой, а не только ногами. Мне нравится Усэйн Болт, он выдающийся атлет. В физическом плане никто даже рядом с ним не стоит. Кто бегает быстрее него? Никто. Но при всём к нему уважении замечу, что он никогда не сможет играть значимую роль на футбольном поле. Нельзя компенсировать скорость мышления на поле и игровой интеллект физическими возможностями", — цитирует Хави Goal со ссылкой на So Foot.

Ранее Болт объявил о начале карьеры профессионального футболиста, а 27 февраля стало известно, что клубом 31-летнего ямайца станет южноафриканский «Мамелоди Сандаунз».

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