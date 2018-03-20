Поборовший рак экс-тренер «Севильи» Бериццо решил вернуться к работе

Источник: РИА "Новости"

О том, что у Бериццо рак простаты, стало известно 22 ноября прошлого года.

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Через неделю тренера удачно прооперировали. Однако в декабре руководство решило отправить специалиста в отставку в связи с неудовлетворительными результатами команды.

В феврали в СМИ сообщили, что 48-летний аргентинский специалист не нуждается в терапии после удачной операции. Анализы показали, что болезнь отступила.