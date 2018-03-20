Поборовший рак экс-тренер «Севильи» Бериццо решил вернуться к работе
Бывший главный тренер «Севильи» Эдуардо Бериццо, поборовший рак предстательной железы, решил вернуться к работе, сообщает TyC Sports.
Бывший главный тренер «Севильи» Эдуардо Бериццо, поборовший рак предстательной железы, решил вернуться к работе, сообщает TyC Sports.
О том, что у Бериццо рак простаты, стало известно 22 ноября прошлого года.
Через неделю тренера удачно прооперировали. Однако в декабре руководство решило отправить специалиста в отставку в связи с неудовлетворительными результатами команды.
В феврали в СМИ сообщили, что 48-летний аргентинский специалист не нуждается в терапии после удачной операции. Анализы показали, что болезнь отступила.
«Я встретил болезнь сильным, и теперь она позади. Сейчас хочу вернуться к работе. Я вернулся нормальным человеком, как и все, и жду возвращения к работе. Сейчас я отдыхаю, но надеюсь вскоре вернуться», — цитирует Бериццо TyC Sports.