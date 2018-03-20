Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дело Скрипаля: Мэй истерично ответила на послание Путина - СМИ
Испанка умерла от лечения пчелиным ядом
Недоношенная 5-месячная девочка занялась фридайвингом
Исчезающий рай: страны, которые скоро могут уйти под воду
44-летний Евгений Кафельников встречается с молодой стюардессой
Текущие события
Футбол. Сборные
21.03
Иордания
Кувейт
Футбол. Сборные
21.03
Ирак
Катар
Футбол. Сборные
22.03
Замбия
Зимбабве
Футбол. Сборные
22.03
Словакия
ОАЭ
Футбол. Сборные
22.03
Филиппины
Фиджи
Футбол. Сборные
22.03
Таиланд
Габон
Все события
Таких убытков не ждали: последствия в Латвии из-за разрыва с РФ
СМИ: Анджелина Джоли в четвертый раз выходит замуж
Группа «Пикник» разбилась в ДТП (но все выжили)
Гаишники получат новую форму (удобную)
Американский биатлонист: Спортсменов заставляют ехать в Тюмень
«Салават» вышел вперед в серии с «Трактором» в Кубке Гагарина
Дмитрий Тарасов повеселился на вечеринке
Мелания Трамп споткнулась прямо перед папарацци
Названы 5 способов справиться с последствиями бессонной ночи
Как собственный дом убивает вас
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
Как из трёх комнат сделать четыре: пример квартиры
Фоторепортажи
12Спартаковцы усилили сборную Бразилии
11«Спартак» — «Аякс»: 20 лет легендарному матчу
20:46 (мск), источник: Советский спорт

«Моя задача — научить игроков думать». Откровенное интервью Рафы Бенитеса

Один из самых успешных и вдумчивых специалистов современности, наставник «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес, дал большое интервью The Guardian.

Источник: Советский спорт

О распорядке дня

«Даже когда я сплю, я чувствую ответственность. Не только за результат, но и за каждое принятое мной решение. Я просыпаюсь и еду на тренировку рано утром, где-то между половиной восьмого и половиной девятого утра. Но не я один, вместе со мной мои помощники. А уезжаю я с работы обычно в 6 или 8 вечера».

«В моем офисе есть большой экран, на нем я смотрю матчи. И это очень удобно, потому что дома у меня есть только компьютер и он, откровенно говоря, маловат для просмотра футбола».

«Сейчас следить за игрой намного проще, чем в те времена, когда я начинал свою карьеру. Раньше я смотрел футбол на видеокассетах, у меня было два телевизора. Как правило, я смотрел два матча параллельно».

О «Ньюкасле»

«У команд-победителей есть хотя бы один игрок, который может изменить ситуацию на поле самостоятельно. А мы просто команда».

«У нас нет игрока, который мог бы выиграть для команды три матча подряд, как Месси или кто-то другой. Но у нас есть команда, в которой игроки отлично знают друг друга, знают, что и как им нужно делать, и каждый старается показать максимум, в меру своих возможностей, разумеется».

«Я горжусь такими игроками, как Джамаал Ласселлс или Пол Дамметт. Поскольку я вижу прогресс в их игре. Они хорошо обучаемы. Я давно в профессии и отлично знаю, что с такими игроками можно работать».

О том, как научить игроков думать

«Моя задача научить игроков думать и понимать игру. Если у них это не получается, то я им говорю: «Ты должен сделать это в любом случае». Или так: «Слушай, если это получается у твоего партнера, то ты тоже должен это сделать».

«Когда мы разбираем игру на видео, я спрашиваю своих футболистов: “Что вы здесь видите?” Они отвечают. И так они становятся лучше. Это требует времени. Так что это не значит, что через месяц они всё будут знать».

«В свое время я работал учителем физкультуры. И когда я преподавал, иногда мне приходилось использовать такую фразу: «Ты должен сделать это. Это приказ».

«Еще можно сказать следующее: “Послушайте, у нас есть проблемы. Подскажите мне их решение”. И игроки начинают размышлять над этим. Или так: “У нас есть три варианта решения проблемы. Какой из них лучше?” И они должны выбрать».

«Остальное уже зависит от футболиста. Если он умен, он подумает и найдет решение. Он может ошибиться. Но главное, чтобы игроки начали думать. Если они будут думать, значит, они будут прогрессировать».

«В этом и заключается моя работа. Потому что я на 100% убежден, что игрок улучшит свою игру, если начнет думать на поле. И дело не только в выполнении приказов».

О начале карьерного пути

«Когда мне было 13 лет, я вел записи по игре своих партнеров по команде. Я их до сих пор храню».

«В 13 лет я попал в академию мадридского “Реала” и начал вести свои записи. Я выставлял оценки нашим игрокам после каждого матча, записывал имена лучшим бомбардиров. Я до сих пор храню эти записи. Когда мне исполнилось 16, в летний период я был и тренером, и игроком одновременно. А уже в университете, в 17−18 лет, я стал еще и менеджером».

«Раньше я сохранял всю информацию о тренировках на компьютере, Commodore 64, я не играл на нем в игры. Я использовал компьютер в профессиональных целях в то время, когда еще никто им не пользовался».

Об умении использовать статистику

«Сегодня я знаю, что нужно быть острожным в обращении с компьютером. Он дает слишком много информации. И я должен быть уверен, что я получаю достоверную информацию. Но главное — не потерять тренерское чутье».

«Как любой профессиональный тренер, я по звуку могу определить, правильно вы бьете по мячу или нет».

«Когда я возглавил “Ньюкасл”, я попросил, чтобы мне предоставили всю информацию об игроках, выступающих в чемпионшипе. Поэтому в моем распоряжении была вся статистика. Но в то же время я сам наблюдал за игроками и спрашивал у людей, что они думают о том или ном футболисте».

«Можно следить за игроком, сформировать свое мнение и дополнить его статистикой. Но цифры — не главное. Прежде всего нужно своими глазами оценивать игру».

Эльвин Керимов

Ньюкасл Юнайтед
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Смогли повторить: российские болельщики сравнили хоккейный финал с победой в войне
Олимпийская (четырехкратная!) чемпионка снялась нагишом в телешоу
Минус один? Камболов не завершил тренировку сборной России
«Ак Барс» забросил пять шайб «Магнитке» в матче плей-офф КХЛ
Американский биатлонист: Спортсменов заставляют ехать в Тюмень
«Салават» вышел вперед в серии с «Трактором» в Кубке Гагарина
Сборная Бразилии привезла в Москву суперзвезд и солнце
Каюмов заменит Козуна в первом звене «Локомотива» в четвертом матче серии со СКА
Поборовший рак экс-тренер «Севильи» решил вернуться к работе
Новости
Авто
Минтранс назвал новые сроки открытия моста в Крым Движение по автодороге через Керченский пролив будут запускать поэтапно. Сначала проезд разрешат легковым автомобилям и пассажирским автобусам
Hi-Tech
Борьба с пластиком может навредить природе Green Alliance предупреждают об опасности непродуманных мер борьбы с загрязнением планеты.
Кино
Эрнст поздравил Стриженову с 50-летием в прямом эфире ее шоу Знаменитая телеведущая и актриса отметила юбилей в рабочей обстановке
Недвижимость
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
Легендарный отель в Венеции предложил номера за 4 евро
У петербуржцев из кранов потек бензин
В Лондоне выставили на продажу дом знаменитого художника
Леди
Меган Маркл, Ольга Бузова: звезды, которым хакеры испортили жизнь Некоторые популярные личности на скандалах с похищением личной информации и фотографий сделали себе имя
Дети
Андрей Малахов подтвердил вторую беременность Ксении Собчак 36-летняя Ксения дала волю эмоциям во время недавнего телеэфира.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь