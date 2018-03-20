Александр Мостовой: Слуцкий за границей никогда не играл, почему мы обращаем внимание на то, что он говорит?

Источник: Reuters

И вот перед нами разворачивается новый виток противоречий между Мостовым и Слуцким.

Экс-наставник ЦСКА Леонид Слуцкий назвал родиной футбола Великобританию, а Россию — родиной «альтернативного футбола». В эфире «Вечернего Урганта» он рассказал, что в Англии к тренеру относятся с большим уважением, в то время, как российские игроки видят в своем наставнике «физрука».

«Почему мы обращаем внимание на то, что говорит Слуцкий? Он никогда заграницей не играл, и работал там случайно несколько месяцев. Смешно! Если там так относятся к тренеру, что ж у него там ничего не получилось и его оттуда вышвырнули?», — заявил Мостовой.