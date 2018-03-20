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20:26 (мск), источник: Onedivision.ru

Александр Мостовой: Слуцкий за границей никогда не играл, почему мы обращаем внимание на то, что он говорит?

Бывший полузащитник сборной СССР и России Александр Мостовой вновь выступил с критикой в адрес Леонида Слуцкого, недавно подписавшего контракт с голландским «Витессом», а ранее работавшим несколько месяцев с английским «Халл Сити», а тот в ответ назвал его дилетантом в вопросе тренерской работы.

Источник: Reuters

И вот перед нами разворачивается новый виток противоречий между Мостовым и Слуцким.

Экс-наставник ЦСКА Леонид Слуцкий назвал родиной футбола Великобританию, а Россию — родиной «альтернативного футбола». В эфире «Вечернего Урганта» он рассказал, что в Англии к тренеру относятся с большим уважением, в то время, как российские игроки видят в своем наставнике «физрука».

«Почему мы обращаем внимание на то, что говорит Слуцкий? Он никогда заграницей не играл, и работал там случайно несколько месяцев. Смешно! Если там так относятся к тренеру, что ж у него там ничего не получилось и его оттуда вышвырнули?», — заявил Мостовой.

Экс-игрок «Спартака» не согласен, что в России футболисты неуважительно относятся к тренеру. «Конечно же, нет. Что значит, там уважают, а тут не уважают? Наше глобальное различие — в результатах. Там в футбол играют, а у нас в футбол ходят, гуляют», — считает Мостовой.

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