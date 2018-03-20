Гладкий был в шаге от трансфера в «Кайрат»

Бывший игрок донецкого «Шахтера», киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Гладкий вел переговоры с «Кайратом», сообщает Prosports.kz.
Футболист даже приезжал в Алматы чтобы лично ознакомиться с условиями, но местный клуб не решился подписывать с ним контракт. Вместо 30-летнего украинца в «Кайрат» перешел 24-летний уругвайский форвард Уго Сильвейра, который уже успел отличиться в казахстанской
Впрочем, Гладкий
По ходу карьеры Александр выступал в 7 украинских клубах, забил более 100 голов и дважды становился чемпионом страны.