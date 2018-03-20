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20:04 (мск), источник: Prosports.kz

Гладкий был в шаге от трансфера в «Кайрат»

Экс-игрок «Шахтера», «Динамо» и сборной Украины все еще может переехать в КПЛ.

Источник: Prosports.kz

Бывший игрок донецкого «Шахтера», киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Гладкий вел переговоры с «Кайратом», сообщает Prosports.kz.

Футболист даже приезжал в Алматы чтобы лично ознакомиться с условиями, но местный клуб не решился подписывать с ним контракт. Вместо 30-летнего украинца в «Кайрат» перешел 24-летний уругвайский форвард Уго Сильвейра, который уже успел отличиться в казахстанской премьер-лиге забитым голом.

Впрочем, Гладкий по-прежнему остается без команды. Воспитанник харьковского футбола не прошел медицинский осмотр в польском «Лехе» и его агенты продолжают поиски вариантов в КПЛ, где трансферное окно закроется 3 апреля.

По ходу карьеры Александр выступал в 7 украинских клубах, забил более 100 голов и дважды становился чемпионом страны.

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