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19:31 (мск), источник: Vesti.kz

Фигурант «расового» скандала в КПЛ-2015 может вернуться в Казахстан

Экс-нападающий сборной Нигерии по футболу Изу Азука в ближайшее время может перейти в уральский «Акжайык», сообщает корреспондент Vesti.kz.

Последний сезон 28-летний нападающий провел в Индии, где защищал цвета клуба «Джамшедпур» (17 матчей, 3 гола). Стороны ведут переговоры и не исключено, что Азука вскоре присоединится к уральскому клубу. Трансферное окно в Казахстане открыто до 3 апреля.

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За «Акжайык» Азука уже выступал в прошедшем сезоне. В 17 матчах успел забить пять мячей, после чего покинул Казахстан. Также на его счету выступления в составах «Иртыша» и «Тараза». Успел нигериец сыграть и в чемпионатах Алжира, Ливии, Туниса и Турции. В 2012 году провел три матча в составе сборной Нигерии.

Также Азука запомнился в Казахстане по скандалу, связанному с расизмом. 15 августа, после матча «Кайсар» — «Тараз», нигериец заявил, что защитник кызылординцев Сергей Кейлер оскорбил его на расовой почве. Оба футболиста в той игре были удалены после потасовки. В интервью Vesti.kz Кейлер назвал слова Азуки ложью, а позже футболисты уладили конфликт между собой и заработали по трехматчевой дисквалификации за красные карточки.

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Фигурант "расового" скандала в КПЛ-2015 может вернуться в Казахстан
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