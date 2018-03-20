Фигурант «расового» скандала в КПЛ-2015 может вернуться в Казахстан

Последний сезон 28-летний нападающий провел в Индии, где защищал цвета клуба «Джамшедпур» (17 матчей, 3 гола). Стороны ведут переговоры и не исключено, что Азука вскоре присоединится к уральскому клубу. Трансферное окно в Казахстане открыто до 3 апреля.

За «Акжайык» Азука уже выступал в прошедшем сезоне. В 17 матчах успел забить пять мячей, после чего покинул Казахстан. Также на его счету выступления в составах «Иртыша» и «Тараза». Успел нигериец сыграть и в чемпионатах Алжира, Ливии, Туниса и Турции. В 2012 году провел три матча в составе сборной Нигерии.