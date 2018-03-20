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19:14 (мск), источник: Чемпионат.com

«Барселона» достигла договорённости по Артуру Мело

Полузащитник «Гремио» Артур Мело прокомментировал свой переход в «Барселону».

По данным СМИ, трансфер игрока состоится в июле. Сине-гранатовые заплатят за Мело 30 млн евро. Сумма вырастет на 10 млн евро в случае определённого количества матчей, которые 21-летний бразилец проведёт в Каталонии, и при подписании нового контракта с испанским клубом.

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«Когда слухи о переходе только начали распространяться, у меня была короткая беседа с Неймаром в национальной сборной. Я спросил его о «Барселоне», он хвалил и клуб, и город.

После я связался с Филиппе Коутиньо, и он подтвердил все слова Неймара.

Я очень рад, что переговоры завершились успешно как для меня, так и для «Гремио». Я хотел помочь клубу и рад получить подобный результат.

Если мне нужно будет присоединиться к «Барселоне» раньше, мы решим это вместе. Сейчас я готов на 100%, — цитирует Мело Sport.es.

Раннее сообщалось, что каталонцы достигли предварительной договорённости с бразильской стороной.

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