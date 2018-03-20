«Барселона» достигла договорённости по Артуру Мело
Полузащитник «Гремио» Артур Мело прокомментировал свой переход в «Барселону».
Полузащитник «Гремио» Артур Мело прокомментировал свой переход в «Барселону».
По данным СМИ, трансфер игрока состоится в июле.
«Когда слухи о переходе только начали распространяться, у меня была короткая беседа с Неймаром в национальной сборной. Я спросил его о «Барселоне», он хвалил и клуб, и город.
После я связался с Филиппе Коутиньо, и он подтвердил все слова Неймара.
Я очень рад, что переговоры завершились успешно как для меня, так и для «Гремио». Я хотел помочь клубу и рад получить подобный результат.
Если мне нужно будет присоединиться к «Барселоне» раньше, мы решим это вместе. Сейчас я готов на 100%, — цитирует Мело Sport.es.
Раннее сообщалось, что каталонцы достигли предварительной договорённости с бразильской стороной.