«Барселона» достигла договорённости по Артуру Мело

По данным СМИ, трансфер игрока состоится в июле. Сине-гранатовые заплатят за Мело 30 млн евро. Сумма вырастет на 10 млн евро в случае определённого количества матчей, которые 21-летний бразилец проведёт в Каталонии, и при подписании нового контракта с испанским клубом.

«Когда слухи о переходе только начали распространяться, у меня была короткая беседа с Неймаром в национальной сборной. Я спросил его о «Барселоне», он хвалил и клуб, и город.

После я связался с Филиппе Коутиньо, и он подтвердил все слова Неймара.

Я очень рад, что переговоры завершились успешно как для меня, так и для «Гремио». Я хотел помочь клубу и рад получить подобный результат.

Если мне нужно будет присоединиться к «Барселоне» раньше, мы решим это вместе. Сейчас я готов на 100%, — цитирует Мело Sport.es.