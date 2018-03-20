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18:17 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Мейвезер хочет купить «Ньюкасл» и Роналду

Легенда бокса может начать карьеру владельца футбольного клуба.

Источник: AP 2018

Флойд Мейвезер внезапно заявил журналисту, что может купить «Ньюкасл Юнайтед». Такие слова немного потрясли.

Легендарный боксер сказал также, что может потом пригласить в «Ньюкасл» закончить свою карьеру самого Криштану Роналду.

Пока что непонятно, насколько слова Мейвезера серьезны. Он добавил еще, что может инвестировать в любой спорт, не очень разбирается в футболе, но у него есть там хорошие связи. Роналду же он считает своим добрым приятелем. Наверное, думает, что смог бы уговорить Криштиану перейти в свой клуб.

Ньюкасл Юнайтед
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