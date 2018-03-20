Мейвезер хочет купить «Ньюкасл» и Роналду

Флойд Мейвезер внезапно заявил журналисту, что может купить «Ньюкасл Юнайтед». Такие слова немного потрясли.



Легендарный боксер сказал также, что может потом пригласить в «Ньюкасл» закончить свою карьеру самого Криштану Роналду.



Пока что непонятно, насколько слова Мейвезера серьезны. Он добавил еще, что может инвестировать в любой спорт, не очень разбирается в футболе, но у него есть там хорошие связи. Роналду же он считает своим добрым приятелем. Наверное, думает, что смог бы уговорить Криштиану перейти в свой клуб.