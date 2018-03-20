У «Актобе» появился свой представитель в первой лиге Казахстана

По обращению Акимата Актюбинской области и футбольного клуба «Актобе» принято решение о включении команды «Актобе-Жас» в состав участников первенства первой лиги.
«Актобе-Жас» станет представителем структуры футбольного клуба «Актобе» в Первой лиге по примеру команд «Байконур», «Жетысу Б»,"Кайрат А, «Шахтер-Булат».
Состав участников первой лиги сезона-2018:
«Алтай» (ВКО)
«Актобе-Жас» (г. Актобе) — команда в структуре ФК «Актобе»
«Байконур» (г. Кызылорда) — команда в структуре ФК «Кайсар»
«Жетысу Б» (г. Талдыкорган) — команда в структуре ФК «Жетысу»
«Кайрат А» (г. Алматы) — команда в структуре ФК «Кайрат»
«Каспий» (г. Актау)
«Кыран» (г. Шымкент)
«Махтаарал» (Махтааральский р-он, ЮКО)
«Окжетпес» (г. Кокшетау)
«Тараз» (г. Тараз)
«Шахтер-Булат» (г. Темиртау) — команда в структуре ФК «Шахтер»
«Экибастуз» (г. Экибастуз).