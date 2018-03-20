У «Актобе» появился свой представитель в первой лиге Казахстана

«Алтай» (ВКО)

«Актобе-Жас» (г. Актобе) — команда в структуре ФК «Актобе»

«Байконур» (г. Кызылорда) — команда в структуре ФК «Кайсар»

«Жетысу Б» (г. Талдыкорган) — команда в структуре ФК «Жетысу»

«Кайрат А» (г. Алматы) — команда в структуре ФК «Кайрат»

«Каспий» (г. Актау)

«Кыран» (г. Шымкент)

«Махтаарал» (Махтааральский р-он, ЮКО)

«Окжетпес» (г. Кокшетау)

«Тараз» (г. Тараз)

«Шахтер-Булат» (г. Темиртау) — команда в структуре ФК «Шахтер»

«Экибастуз» (г. Экибастуз).