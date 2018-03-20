ФК «Актобе» официально объявил о снятии запрета на регистрацию игроков

«Сегодня, после заседания Палаты по разрешению споров Федерации футбола Казахстана, принимая во внимание письмо из офиса ФИФА, согласно которому с футбольного клуба «Актобе» снимается запрет на регистрацию игроков, было принято решение о снятии наложенного ранее запрета. Таким образом, начиная с третьего тура, «Актобе» сможет играть футболистами, подписанными в период межсезонья.

В то же время, есть один нюанс — снятие запрета действует до лета. Это значит, что до указанного периода клуб обязан рассчитаться по всем долгам. В противном случае, запрет вновь будет иметь силу, — говорится в сообщении.