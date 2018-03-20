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16:36 (мск), источник: Vesti.kz

ФК «Актобе» официально объявил о снятии запрета на регистрацию игроков

Футбольный клуб «Актобе» на своем официальном сайте объявил о снятии запрета на регистрацию игроков.

«Сегодня, после заседания Палаты по разрешению споров Федерации футбола Казахстана, принимая во внимание письмо из офиса ФИФА, согласно которому с футбольного клуба «Актобе» снимается запрет на регистрацию игроков, было принято решение о снятии наложенного ранее запрета. Таким образом, начиная с третьего тура, «Актобе» сможет играть футболистами, подписанными в период межсезонья.

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В то же время, есть один нюанс — снятие запрета действует до лета. Это значит, что до указанного периода клуб обязан рассчитаться по всем долгам. В противном случае, запрет вновь будет иметь силу, — говорится в сообщении.

Напомним, актюбинский клуб увяз в многомиллионных долгах, которые тянутся еще с 2014 года. Как рассказали в управлении облспорта, речь идет почти о 600 миллионах тенге. Причем задолжал клуб не только по зарплате футболистам, но и поставщикам за различные услуги. Некоторые экс-игроки «Актобе», устав ждать деньги, даже пожаловались в ФИФА.

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ФК "Актобе" официально объявил о снятии запрета на регистрацию игроков
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