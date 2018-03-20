ФК «Актобе» официально объявил о снятии запрета на регистрацию игроков
Футбольный клуб «Актобе» на своем официальном сайте объявил о снятии запрета на регистрацию игроков.
Футбольный клуб «Актобе» на своем официальном сайте объявил о снятии запрета на регистрацию игроков.
«Сегодня, после заседания Палаты по разрешению споров Федерации футбола Казахстана, принимая во внимание письмо из офиса ФИФА, согласно которому с футбольного клуба «Актобе» снимается запрет на регистрацию игроков, было принято решение о снятии наложенного ранее запрета. Таким образом, начиная с третьего тура, «Актобе» сможет играть футболистами, подписанными в период межсезонья.
В то же время, есть один нюанс — снятие запрета действует до лета. Это значит, что до указанного периода клуб обязан рассчитаться по всем долгам. В противном случае, запрет вновь будет иметь силу, — говорится в сообщении.
Напомним, актюбинский клуб увяз в многомиллионных долгах, которые тянутся еще с 2014 года. Как рассказали в управлении облспорта, речь идет почти о 600 миллионах тенге. Причем задолжал клуб не только по зарплате футболистам, но и поставщикам за различные услуги. Некоторые