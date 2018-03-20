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14:52 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Мать Роналду высмеивает болельщиков, которые не верили в игрока

Она напоминает, что некоторые уже говорили об окончании карьеры.

Мать одного из лучших футболистов в истории Криштиану Роналду смеется над критиками, которые в первой половине сезона предсказывали футболисту закат карьеры.

Она выложила у себя в Инстаграм статистику Роналду за последние 13 матчей. В них нападающий забил 21 гол.

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Мать форварда «Реала» подсмеивается над теми, кто не верил в игрока.

Первую часть сезона Роналду провел не очень убедительно по своим меркам. И уже поползли разговоры о том, что ему пора уходить из «Реала». Но в новом 2018 году Криштиану снова показывает фантастическую игру.

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