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Мать Роналду высмеивает болельщиков, которые не верили в игрока
Она напоминает, что некоторые уже говорили об окончании карьеры.
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Она напоминает, что некоторые уже говорили об окончании карьеры.
Мать одного из лучших футболистов в истории Криштиану Роналду смеется над критиками, которые в первой половине сезона предсказывали футболисту закат карьеры.
Она выложила у себя в Инстаграм статистику Роналду за последние 13 матчей. В них нападающий забил 21 гол.
Мать форварда «Реала» подсмеивается над теми, кто не верил в игрока.
Первую часть сезона Роналду провел не очень убедительно по своим меркам. И уже поползли разговоры о том, что ему пора уходить из «Реала». Но в новом 2018 году Криштиану снова показывает фантастическую игру.