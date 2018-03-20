Глеб: Если Венгер закончит тренерскую карьеру, то состарится в одночасье
В разговоре с корреспондентом журнала «Большой футбол» Александр Глеб рассказал о недавней встрече с главным тренером «Арсенала» Арсеном Венгером.
В разговоре с корреспондентом журнала «Большой футбол» Александр Глеб рассказал о недавней встрече с главным тренером «Арсенала» Арсеном Венгером.
— Зимой спустя долгие годы ты вновь встретился с Венгером. Что за картины проплывали перед глазами в те минуты?
— Накрыла настоящая ностальгия: вспомнили годы, проведенные в Лондоне, яркие игры… О семье поговорили, о жизни, о футболе. Венгер совершенно не изменился: честный, открытый, искренний,