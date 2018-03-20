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14:35 (мск), источник: Прессбол

Глеб: Если Венгер закончит тренерскую карьеру, то состарится в одночасье

В разговоре с корреспондентом журнала «Большой футбол» Александр Глеб рассказал о недавней встрече с главным тренером «Арсенала» Арсеном Венгером.

Источник: Reuters

— Зимой спустя долгие годы ты вновь встретился с Венгером. Что за картины проплывали перед глазами в те минуты?

— Накрыла настоящая ностальгия: вспомнили годы, проведенные в Лондоне, яркие игры… О семье поговорили, о жизни, о футболе. Венгер совершенно не изменился: честный, открытый, искренний, по-прежнему одержим футболом и радуется каждому новому матчу, как ребенок. Тем вечером мы вместе смотрели поединок Лиги чемпионов с участием «ПСЖ», и Арсен прямо напитывался энергией, исходившей с экрана. Мне кажется, если он закончит тренерскую карьеру, то состарится в одночасье. Это будет уже не Венгер. Он на самом деле живет игрой, делом всей своей жизни, и сохраняет в себе чистоту эмоций, несмотря на то, что уже целую вечность провел в футболе. Это очень круто. И я хочу, чтобы он оставался в игре как можно дольше, — цитирует Александра Глеба «Большой футбол».

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