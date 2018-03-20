Глеб: Если Венгер закончит тренерскую карьеру, то состарится в одночасье

— Накрыла настоящая ностальгия: вспомнили годы, проведенные в Лондоне, яркие игры… О семье поговорили, о жизни, о футболе. Венгер совершенно не изменился: честный, открытый, искренний, по-прежнему одержим футболом и радуется каждому новому матчу, как ребенок. Тем вечером мы вместе смотрели поединок Лиги чемпионов с участием «ПСЖ», и Арсен прямо напитывался энергией, исходившей с экрана. Мне кажется, если он закончит тренерскую карьеру, то состарится в одночасье. Это будет уже не Венгер. Он на самом деле живет игрой, делом всей своей жизни, и сохраняет в себе чистоту эмоций, несмотря на то, что уже целую вечность провел в футболе. Это очень круто. И я хочу, чтобы он оставался в игре как можно дольше, — цитирует Александра Глеба «Большой футбол».