Фернандо Торресу 34!

А ведь многие болельщики еще помнят его в составе мадридцев совсем юным.



За свою карьеру нападающий, кроме родного клуба, успел поиграть в Англии за «Ливерпуль» и «Челси», а также провел сезон в итальянском «Милане».



Торрес долго был основным форвардом сборной Испании.



Он сыграл на трех чемпионатах мира и забил на них 4 гола.