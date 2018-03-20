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13:34 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Фернандо Торресу 34!

Испанец отмечает день рождения.

Сегодня живой легенде «Атлетико» Фернандо Торресу исполняется уже 34 года.

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А ведь многие болельщики еще помнят его в составе мадридцев совсем юным.

За свою карьеру нападающий, кроме родного клуба, успел поиграть в Англии за «Ливерпуль» и «Челси», а также провел сезон в итальянском «Милане».

Торрес долго был основным форвардом сборной Испании.

Он сыграл на трех чемпионатах мира и забил на них 4 гола.

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