Лионель Месси признался, что его тошнило на поле из-за неправильного питания

Месси сказал, что раньше часто ел шоколад и пил газировку. И из-за этого его даже тошнило на поле. Но теперь Лионель больше предпочитает здоровое питание.

«Я много лет питался неправильно: шоколад, газировка и тому подобное. Из-за этого меня тошнило во время матчей. Теперь я лучше слежу за собой. Ем рыбу, мясо, салаты. Все хорошо организовано», — заявил Месси.



Также аргентинец рассказал, что переосмыслил свой подход к жизни после рождения первого сына в 2014 году.



Раньше он отдавал все футболу и фокусировал практически всю свою жизнь на игре. Теперь Месси понял, что постоянно выигрывать невозможно. И счастье ему приносит в первую очередь время, проведенное с женой и детьми.