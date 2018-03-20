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13:11 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Лионель Месси признался, что его тошнило на поле из-за неправильного питания

Но теперь аргентинец питается здоровее.

Источник: AFP 2018

Месси сказал, что раньше часто ел шоколад и пил газировку. И из-за этого его даже тошнило на поле.

Но теперь Лионель больше предпочитает здоровое питание.

«Я много лет питался неправильно: шоколад, газировка и тому подобное. Из-за этого меня тошнило во время матчей. Теперь я лучше слежу за собой. Ем рыбу, мясо, салаты. Все хорошо организовано», — заявил Месси.

Также аргентинец рассказал, что переосмыслил свой подход к жизни после рождения первого сына в 2014 году.

Раньше он отдавал все футболу и фокусировал практически всю свою жизнь на игре. Теперь Месси понял, что постоянно выигрывать невозможно. И счастье ему приносит в первую очередь время, проведенное с женой и детьми.

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