Подборка кадров из Instagram чемпионки Пхенчхана, российской фигуристки Алины Загитовой
Лионель Месси признался, что его тошнило на поле из-за неправильного питания
Но теперь аргентинец питается здоровее.
Но теперь аргентинец питается здоровее.
Месси сказал, что раньше часто ел шоколад и пил газировку. И
Но теперь Лионель больше предпочитает здоровое питание.
«Я много лет питался неправильно: шоколад, газировка и тому подобное.
Также аргентинец рассказал, что переосмыслил свой подход к жизни после рождения первого сына в 2014 году.
Раньше он отдавал все футболу и фокусировал практически всю свою жизнь на игре. Теперь Месси понял, что постоянно выигрывать невозможно. И счастье ему приносит в первую очередь время, проведенное с женой и детьми.