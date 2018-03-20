Погба несчастлив в «МЮ»

Дидье Дешам считает, что Поль Погба несчастлив в своем клубе, но такое может случится с любым футболистом, когда он сбавляет обороты. Тренер хочет еще лично поговорить обо всем с Погба, потому что не владеет всей информацией.



Игрока «МЮ» вызвали в сборную, хотя в последнее время за клуб он почти не играет.



За несколько матчей Погба сыграл только с «Севильей» в Лиге чемпионов, но и там вышел на замену



Он перешел в «МЮ» из «Ювентуса» летом 2016 за 89 миллионов фунтов.