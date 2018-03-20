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13:00 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Погба несчастлив в «МЮ»

Об этом уже говорит тренер сборной Франции.

Источник: Reuters

Дидье Дешам считает, что Поль Погба несчастлив в своем клубе, но такое может случится с любым футболистом, когда он сбавляет обороты. Тренер хочет еще лично поговорить обо всем с Погба, потому что не владеет всей информацией.

Игрока «МЮ» вызвали в сборную, хотя в последнее время за клуб он почти не играет.

За несколько матчей Погба сыграл только с «Севильей» в Лиге чемпионов, но и там вышел на замену

Он перешел в «МЮ» из «Ювентуса» летом 2016 за 89 миллионов фунтов.

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