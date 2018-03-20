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12:59 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Футболист «Зальцбурга» потерял сознание прямо на поле (видео)

Он заставил болельщиков переживать.

Нападающий Мунас Даббур в матче против «Аустрии» упал в обморок после столкновения с игроком соперников.

Его не могли вернуть в сознание несколько минут и отправили в больницу.

Во время загрузки произошла ошибка.

Позже выяснилось, что угрозы для жизни футболиста нет. Но некоторое время ему придется отдохнуть от футбола.

Эту игру «Зальцбург» разгромно выиграл у «Аустрии» 5:0.

Сам Даббур забил в сезоне уже 16 голов.

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