Футболист «Зальцбурга» потерял сознание прямо на поле (видео)

Нападающий Мунас Даббур в матче против «Аустрии» упал в обморок после столкновения с игроком соперников. Его не могли вернуть в сознание несколько минут и отправили в больницу.

Позже выяснилось, что угрозы для жизни футболиста нет. Но некоторое время ему придется отдохнуть от футбола.



Эту игру «Зальцбург» разгромно выиграл у «Аустрии» 5:0.



Сам Даббур забил в сезоне уже 16 голов.