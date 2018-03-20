Бывший тренер ЦСКА и «Халл Сити» Леонид Слуцкий назвал главные различия между российским и английским футболом в эфире программы «Вечерний Ургант».
Футболист «Зальцбурга» потерял сознание прямо на поле (видео)
Он заставил болельщиков переживать.
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Он заставил болельщиков переживать.
Нападающий Мунас Даббур в матче против «Аустрии» упал в обморок после столкновения с игроком соперников.
Его не могли вернуть в сознание несколько минут и отправили в больницу.
Позже выяснилось, что угрозы для жизни футболиста нет. Но некоторое время ему придется отдохнуть от футбола.
Эту игру «Зальцбург» разгромно выиграл у «Аустрии» 5:0.
Сам Даббур забил в сезоне уже 16 голов.