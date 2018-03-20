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14:37 (мск), источник: Sports.kz

Принято официальное решение по запрету на регистрацию игроков «Актобе»

Сегодня из штаб-квартиры ФИФА пришло официальное письмо, согласно которому с футбольного клуба «Актобе» снят запрет на регистрацию игроков.

Таким образом, начиная с третьего тура, «Актобе» сможет играть футболистами, подписанными в период межсезонья.

В то же время, есть один нюанс — снятие запрета действует до лета. Это значит, что до указанного периода клуб обязан рассчитаться по всем долгам. В противном случае, запрет вновь будет действовать.

Напомним, актюбинский клуб увяз в многомиллионных долгах, которые тянутся еще с 2014 года. Как рассказали в управлении облспорта, речь идет почти о 600 миллионах тенге. Причем задолжал клуб не только по зарплате футболистам, но и поставщикам за различные услуги. Некоторые экс-игроки «Актобе», устав ждать деньги, даже пожаловались в Международную федерацию футбола.

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