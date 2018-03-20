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11:04 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Адебайор показал невероятный спринт (видео)

Хотя нападающему уже 34 года.

В матче «Истанбула» с «Бешикташем» впечатлил Эммануэль Адебайор.

Форварду уже 34 года, но видно, что форму он теряет.

На видео один из эпизодов игры, в котором Эммануель теряет мяч возле чужих ворот, но после этого на потрясающей скорости гонится за соперником через все поле и выбивает у того мяч в подкате сзади уже перед своей штрафной.

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Не у многих футболистов в 34 года бывают силы и желание на такое.

«Истанбул», за который играет Адебайор, выиграл этот матч у «Бешикташа» 1:0.

Команда сейчас идет на втором месте, а нападающий уже забил в сезоне 12 голов.

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