Бывший тренер ЦСКА и «Халл Сити» Леонид Слуцкий назвал главные различия между российским и английским футболом в эфире программы «Вечерний Ургант».
Адебайор показал невероятный спринт (видео)
Хотя нападающему уже 34 года.
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Хотя нападающему уже 34 года.
В матче «Истанбула» с «Бешикташем» впечатлил Эммануэль Адебайор.
Форварду уже 34 года, но видно, что форму он теряет.
На видео один из эпизодов игры, в котором Эммануель теряет мяч возле чужих ворот, но после этого на потрясающей скорости гонится за соперником через все поле и выбивает у того мяч в подкате сзади уже перед своей штрафной.
Не у многих футболистов в 34 года бывают силы и желание на такое.
«Истанбул», за который играет Адебайор, выиграл этот матч у «Бешикташа» 1:0.
Команда сейчас идет на втором месте, а нападающий уже забил в сезоне 12 голов.