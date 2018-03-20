Адебайор показал невероятный спринт (видео)

В матче «Истанбула» с «Бешикташем» впечатлил Эммануэль Адебайор.



Форварду уже 34 года, но видно, что форму он теряет.



На видео один из эпизодов игры, в котором Эммануель теряет мяч возле чужих ворот, но после этого на потрясающей скорости гонится за соперником через все поле и выбивает у того мяч в подкате сзади уже перед своей штрафной.