Слуцкий назвал главное преимущество английского футбола перед российским

«Если Англия — родина футбола, то у нас родина альтернативного футбола. Там игроки будут бегать 20 часов, если им сказать. Для них тренер — вершина, босс. Можно было проводить на них опыты — все делали. Там с этим проще, для них тренер — очень уважаемый человек, для наших игроков — физрук. Очень высокий уровень уважения, отношения к тебе, выполнения задач», — заявил Слуцкий.