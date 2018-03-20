«Реал Сосьедад» опроверг интерес к Карпину

Источник: РИА "Новости"

Ранее испанские СМИ сообщили о том, что главный тренер «Ростова» Валерий Карпин может занять пост спортивного директора «Реал Сосьедад» вместо отправленного в отставку Лоренсо Хуарроса.

«Это ложная информация, не имеющая ничего общего с действительностью», — сообщили РИА Новости в пресс-службе «Реал Сосьедад».

За время игровой карьеры Валерий Карпин провел пять сезонов в команде из Сан-Себастьяна — с 1994 по 1996 год и с 2002 по 2005 год. Россиянин стал вице-чемпионом Испании в составе «Реал Сосьедад» в сезоне-2002/03.