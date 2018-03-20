«Реал Сосьедад» опроверг интерес к Карпину
С. -ПЕТЕРБУРГ, 20 мар — РИА Новости, Сергей Яременко. В
С. -ПЕТЕРБУРГ, 20 мар — РИА Новости, Сергей Яременко. В
Ранее испанские СМИ сообщили о том, что главный тренер «Ростова» Валерий Карпин может занять пост спортивного директора «Реал Сосьедад» вместо отправленного в отставку Лоренсо Хуарроса.
«Это ложная информация, не имеющая ничего общего с действительностью», — сообщили РИА Новости в
За время игровой карьеры Валерий Карпин провел пять сезонов в команде из
В качестве тренера Карпин возглавлял московский «Спартак», армавирское «Торпедо» и испанскую «Мальорку», в декабре 2017 года стал главным тренером «Ростова». Также у специалиста есть опыт работы генеральным директором — более четырех лет он занимал эту должность в «Спартаке».