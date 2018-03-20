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09:54 (мск), источник: Р-Спорт

«Реал Сосьедад» опроверг интерес к Карпину

С. -ПЕТЕРБУРГ, 20 мар — РИА Новости, Сергей Яременко. В пресс-службе испанского клуба «Реал Сосьедад» опровергли информацию о том, что Валерий Карпин является одним из кандидатов на пост спортивного директора команды.

Источник: РИА "Новости"

Ранее испанские СМИ сообщили о том, что главный тренер «Ростова» Валерий Карпин может занять пост спортивного директора «Реал Сосьедад» вместо отправленного в отставку Лоренсо Хуарроса.

«Это ложная информация, не имеющая ничего общего с действительностью», — сообщили РИА Новости в пресс-службе «Реал Сосьедад».

За время игровой карьеры Валерий Карпин провел пять сезонов в команде из Сан-Себастьяна — с 1994 по 1996 год и с 2002 по 2005 год. Россиянин стал вице-чемпионом Испании в составе «Реал Сосьедад» в сезоне-2002/03.

В качестве тренера Карпин возглавлял московский «Спартак», армавирское «Торпедо» и испанскую «Мальорку», в декабре 2017 года стал главным тренером «Ростова». Также у специалиста есть опыт работы генеральным директором — более четырех лет он занимал эту должность в «Спартаке».

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