Возмущенный Ибрагимович требовал называть его богом вместо короля

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«У мы работали в зале, там работало французское телевидение. Златан попросил меня объяснить ему, о чем там говорят, потому что сюжет был посвящен ему. Я сказал, что журналисты называют его королем Парижа. Я думал, он будет счастлив, ведь люди любили его так сильно. А он разозлился и закричал: “Что за фигня? Я не король, а бог!”. Этот парень был просто чокнутый», — заявил Стамбули.

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Ибрагимович, который сейчас выступает за «Манчестер Юнайтед», покинул ПСЖ летом 2016 года, проведя в Париже четыре сезона. Он известен эксцентричными выражениями о самом себе. Так, после отъезда из Франции он заявил, что ни разу не ходил к Эйфелевой башне, потому что хотел, чтобы ее заменили на его статую.

В октябре 2017-го, когда швед восстанавливался от разрыва крестообразных связок, он заявил, что вернется на поле, даже если для этого придется идти по воде. В Стокгольме Ибрагимовчиу будет установлен прижизненный памятник.