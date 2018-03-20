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00:36 (мск), источник: Чемпионат.com

Слуцкий: В Англии тренер — очень уважаемый человек, для наших игроков — физрук

Бывший главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий рассказал об опыте работы в Англии. Россиянин возглавил «тигров» прошлым летом и был уволен в начале минувшего декабря.

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14
фотографий
14
фотографий

«Полгода жил в Англии, учился в лучшей школе английского языка в мире. Там занимаются 8 часов в день с преподавателем. Отбирают все гаджеты, если хочешь с кем-то поговорить, то ты вынужден это сделать, других вариантов нет. Для меня сделали специальный курс, был специальный футбольный язык. На каком-то этапе было очень сложно.

Если Англия — родина футбола, то у нас родина альтернативного футбола. Там игроки будут бегать 20 часов, если им сказать это. Для них тренер — вершина, босс. Можно было проводить на них опыты — всё делали. Там с этим проще, для них тренер — очень уважаемый человек, для наших игроков — физрук. Очень высокий уровень уважения, отношения к тебе, выполнения вещей.

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Стоило мне прийти на ярмарку в Халле, для них это было событие. Когда меня уволили — недолго музыка играла — все люди, которые сидели в кафе, высыпали. Без проклятий и тумаков. Эти «страшные английские болельщики» оказались душками. До сих пор много тёплых слов получаю от них. Для них было важно слово «энджой». Здесь меня бы за поражение убили бы, а мне там говорят: «мы получили удовольствие». Для них важнее увидеть желание, красивую игру, нежели серые 0:0.

Там всё делается для зрителей. Если делаешь пару передач поперёк, им не нравится, ты обязан пойти в атаку. Только в Англии я видел такое, что если команда ведёт 2:1, она всё равно в концовке идёт в атаку", — сказал Слуцкий в эфире программы «Вечерний Ургант».

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