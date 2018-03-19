СМИ: Карпин может стать спортивным директором «Реал Сосьедад»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин может стать новым спортивным директором «Реал Сосьедад», утверждает elgoldigital.com.
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин может стать новым спортивным директором «Реал Сосьедад», утверждает elgoldigital.com.
В воскресенье с должности был отправлен в отставку Лоренсо Хуаррос, и руководство
Карпин, ранее защищавший цвета «Реал Сосьедад» в качестве футболиста, входит в число трех кандидатов на поост спортивного директора. Помимо него, на должность претендует его бывший партнер по команде Иньиго Идиакес, а также Фран Гарагарса, спортивный директор «Эйбара».
Карпин защищал цвета «Реал Сосьедад» с 1994 по 1996 год и с 2002 по 2005-й. В сезоне-2004/05 он завершил карьеру футболиста в составе клуба из
«Ростов» Карпин возглавил этой зимой и провел с ним три матча чемпионата России, в которых набрал 2 очка (1:3 с «Краснодаром», 0:0 с «Зенитом», 2:2 с «Арсеналом»). У него уже есть опыт работы в Испании в качестве главного тренера «Мальорки» в сезоне-2014/15. Специалист был уволен по ходу первенства.