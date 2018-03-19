СМИ: Карпин может стать спортивным директором «Реал Сосьедад»

Источник: РИА "Новости"

В воскресенье с должности был отправлен в отставку Лоренсо Хуаррос, и руководство сан-себастьянского клуба в экстренном порядке ищет ему замену.

Карпин, ранее защищавший цвета «Реал Сосьедад» в качестве футболиста, входит в число трех кандидатов на поост спортивного директора. Помимо него, на должность претендует его бывший партнер по команде Иньиго Идиакес, а также Фран Гарагарса, спортивный директор «Эйбара».

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Карпин защищал цвета «Реал Сосьедад» с 1994 по 1996 год и с 2002 по 2005-й. В сезоне-2004/05 он завершил карьеру футболиста в составе клуба из Сан-Себастьяна. В сезоне-2002/03 Карпин был одним из лидеров команды, которая долгое время лидировала в турнирной таблице чемпионата Испании за два тура до конца турнира, но уступила на финише мадридскому «Реалу».