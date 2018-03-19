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22:33 (мск), источник: Lenta.Ru

Лидеры «МЮ» встали на защиту партнера и ополчились против Моуринью

Лидеры «Манчестер Юнайтед» недовольны отношением главного тренера Жозе Моуринью к защитнику Люку Шоу. Об этом сообщает The Telegraph.

Источник: Reuters

В перерыве матча Кубка Англии с «Брайтон эн Хоув Альбион» португалец накричал на защитника. При этом футболисты «Юнайтед» были уверены, что Шоу провел хороший тайм. Они считают, что Моуринью предвзято относится к своему подопечному и хотят поговорить с ним, чтобы разъяснить ситуацию.

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Также в руководстве клуба считают, что публичная критика, которую позволяет себе наставник, может сказаться на трансферной стоимости игрока.

12 марта Моуринью вступил в заочный конфликт с голландцем Франком де Буром. Он назвал критиковавшего его тренера худшим в истории Английской премьер-лиги (АПЛ) и заявил, что он может лишь научить, как проигрывать.

Люк Шоу выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2014 года. В сезоне-2017/2018 на его счету семь матчей в рамках АПЛ, в прошлом розыгрыше он провел 11 встреч.

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