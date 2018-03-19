Неймар хочет зарабатывать в ПСЖ больше на миллион в неделю

На днях в Бразилию прилетали президент и спортивный директор «ПСЖ».



Ходят слухи, что они пытались договориться с Неймаром, чтоб он не уходил из клуба. Официально это не признают, но по слухам бразилец хочет получать еще на миллион евро больше каждую неделю.



Больше всех на Неймара претендует мадридский «Реал». Президент королевского клуба Флорентино Перес соблазняет нападающего тем, что в «Реале» получить Золотой мяч гораздо легче. Звездному бразильцу не очень нравится играть во Франции, где его в полтора раза больше бьют по ногам, чем это было в Испании.



Неймара в Лиге 1 также не устраивает газон, частые переезды на автобусе и отношения с одноклубниками.



Не очень пока любят футболиста и парижские болельщики.