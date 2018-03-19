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18:55 (мск), источник: Чемпионат.com

Матич: С Моуринью сложно работать

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич рассказал о работе с тренером Жозе Моуринью.

Источник: AFP 2018

«У меня в жизни было много тренеров, но Моуринью особенный. Он хочет побеждать всегда. Когда мы теряем контроль над игрой, тренер не может с этим смириться. Вероятно, именно поэтому он выиграл более 20 трофеев за свою жизнь.

С ним сложно работать, ведь он из раза в раз требует большего от игроков. Даже если выиграет Премьер-лигу, в следующем году захочет выиграть её снова. На таком высоком уровне, как в «Манчестер Юнайтед» или в «Челси», где я раньше играл, нужно быть готовым к сильному давлению, — цитирует Матича SportsMole.

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