Российская теннисистка поднялась с 19-й на 11-ю позицию в рейтинге WTA
Матич: С Моуринью сложно работать
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич рассказал о работе с тренером Жозе Моуринью.
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич рассказал о работе с тренером Жозе Моуринью.
«У меня в жизни было много тренеров, но Моуринью особенный. Он хочет побеждать всегда. Когда мы теряем контроль над игрой, тренер не может с этим смириться. Вероятно, именно поэтому он выиграл более 20 трофеев за свою жизнь.
С ним сложно работать, ведь он из раза в раз требует большего от игроков. Даже если выиграет