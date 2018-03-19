Российская теннисистка поднялась с 19-й на 11-ю позицию в рейтинге WTA
Чех: Спекуляции на тему будущего Венгера вредят «Арсеналу»
Голкипер «Арсенала» Петр Чех рассказал, как относится к слухам вокруг будущего тренера Арсена Венгера.
Голкипер «Арсенала» Петр Чех рассказал, как относится к слухам вокруг будущего тренера Арсена Венгера.
«Каждый индивидуально подходит к этому вопросу. Определённо, есть игроки, которых эта тема задевает чуть больше. Я лично сосредоточен на своей подготовке и на том, чтобы быть полезным своей команде в предстоящих играх.
Очевидно, что пока нет никакой конкретной информации относительно Венгера. Но когда вы, как игрок, слишком много об этом думаете, это плохо отражается на работе. Поэтому я стараюсь избегать подобных мыслей, — цитирует Чеха BBC Sport.